Đâm chồng hờ vì liên tục bị chửi mắng, đánh đập

Ngày 29-6, TAND TP.HCM hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Từ Ngọc Nga về tội giết người theo đề nghị của luật sư bào chữa. Ngày mở phiên tòa tiếp theo sẽ được thông báo sau.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Nga và ông NĐT chung sống như vợ chồng và mở quán ăn trên đường Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình. Cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ông T ghen tuông, nhiều lần đánh Nga; Nga nhiều lần đòi tiền nhưng ông T không trả.

Khoảng 23 giờ ngày 23-7-2022, Nga đang ngồi ăn cơm tại quán xảy ra mâu thuẫn với ông T. Bị ông T tát vào mặt, Nga liền vào bếp lấy hai con dao thì được mọi người can ngăn.

Khoảng 30 phút sau, ông T về nhà và tiếp tục chửi mắng, tát nhiều cái vào mặt Nga nên Nga vào bếp lấy một con dao. Nghĩ Nga cầm dao để hù dọa nên ông T thách thức và xông vào đánh. Nga liền cầm dao đâm vào ngực ông T.

Sau khi bị Nga đâm, ông T còn tiếp tục xông vào đánh Nga thì được mọi người can ngăn đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định, ông T bị thương tích 59%.

Cáo trang truy tố Nga về tội giết người theo điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS.

Cũng theo cáo trạng, ông T đã có vợ nhưng chung sống như vợ chồng với Nga. Do đó, CQĐT Công an TP.HCM đã đề nghị Công an quận Phú Nhuận, Công an quận Tân Bình xử lý hành chính đối với ông T về hành vi “dùng tay đánh Nga nhưng không gây thương tích” và “vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng”.

Trước khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm, chị Nguyễn Ngọc Thúy Vy (con gái của bị cáo Nga) đã có đơn cầu cứu kêu oan cho mẹ chị gửi đến VKSND TP.HCM VÀ CQĐT Công an TP.HCM. Theo chị Vy, quá trình chung sống, mỗi lần ông T đòi tiền nhưng mẹ chị không đưa đều sẽ bị chửi mắng, đánh đập.

Khoảng 11 giờ đêm xảy ra vụ án, ông T đến đánh đập chị Nga, được mọi người can, ông T bỏ đi. Chị Nga kéo cửa khóc và điện thoại cho chị gái nhà gần đó đến. Khi chị đến thì Nga mở cửa, lúc này ông T lao vào tiếp tục đánh nhiều cái vào mặt chị Nga.

Chị Nga lùi vào phía sau lấy dao gọt hoa quả cầm trên tay và hù "Đánh tao nữa thì tao đâm chết mày" để ông T không đánh nữa. Ông T cũng nghĩ Nga hù dọa nên tiếp tục lao vào đánh. Do tiếp tục bị đánh nên chị Nga tay đang cầm dao đâm một nhát vào vùng bụng ông T.

Thấy ông T bị đâm nên Nga bỏ dao xuống đất và ngồi xuống nền nhà. Lúc này, ông T tiếp tục lao vào đánh Nga, được mọi người can ngăn, ông T ra dắt xe máy để về, bụng chảy máu. Do chỗ xảy ra vụ việc cách Công an phường 3, quận Tân Bình khoảng 30 m nên công an và dân phòng không cho ông T chạy xe về và đưa đi cấp cứu.

