Đâm chết người ở đám cưới vì bị nhắc nhở hát karaoke to tiếng

Thứ Năm, ngày 28/04/2022 06:46 AM (GMT+7)

Bị anh Đ. nhắc nhở về việc mình hát karaoke to tiếng, Tạo đã lời qua tiếng lại dẫn tới cãi chửi nhau giữa hai người.

Phạm Văn Tạo tại trụ sở công an.

Tối 27/4, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đối với Phạm Văn Tạo (SN 1970, trú tại khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về tội Giết người.

Theo VKSND tỉnh Bắc Ninh, quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng 11h ngày 23/4, Phạm Văn Tạo đến dự 1 đám cưới gần nhà, cùng thuộc khu Khúc Tạo. Sau khi ăn uống xong, Tạo hát Karaoke tại đám cưới.

Thấy Tạo có biểu hiệu say xỉn và hát to, anh N.V.Đ (SN 1985, ở cùng khu phố) nhắc nhở Tạo nên giữa anh Đ. và Tạo có lời qua tiếng lại, cãi chửi nhau. Sau đó, Tạo về nhà lấy 1 con dao làm bằng kim loại rồi quay lại đám cưới. Khi thấy anh Đ., Tạo dùng dao đâm hai nhát, một nhát trúng vào vùng vai bên trái, một nhát trúng vào sườn bên trái của anh Đ. rồi bỏ về. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng trong ngày 23/4.

