Đâm bạn gái tại đám cưới vì bị dừng hát karaoke

Thứ Bảy, ngày 15/05/2021 14:00 PM (GMT+7)

Không chỉ đánh nhau với chủ nhà, Phát còn dùng kéo đâm bạn gái của mình tại đám cưới chỉ vì bị yêu cầu dừng hát karaoke để mọi người dọn dẹp.

Ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phong Phát (SN 1997; ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích". Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Mộng N. (SN 1991; ngụ cùng địa phương với Phát), bạn gái của Phát.

Nguyễn Phong Phát tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: T.Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 21-1, Phát được gia đình chị N. mời đến dự đám cưới em gái của mình tại phường Bình Đức. Tại đây, Phát tham gia hát karaoke đến khi hết thời gian thuê dịch vụ âm thanh. Do đó, chị N. yêu cầu Phát dừng hát để mọi người dọn dẹp thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Phát chạy về nhà lấy dao sang định ra tay sát hại N. nhưng được mọi người can ngăn.

Phát đi ra phía trước cổng đám cưới thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với cha của N. dẫn đến xô xát. Thấy vậy, N. đưa cha mình vào trong. Trong khi đó, Phát chạy vào nhà hàng xóm lấy 1 cây kéo ra đâm N. 2 nhát trúng vùng bụng rồi bỏ đi.

N. được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Theo kết luận giám định pháp y, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với N. là 21%.

