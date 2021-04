Nữ quái lừa xây nhà tình nghĩa: "Chôm" tiền đám ma, "thó" vàng đám cưới

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 21:00 PM (GMT+7)

Thịnh có một quá khứ vô cùng "oanh liệt" khi hết chôm tiền đám ma, lại thó vàng đám cưới. Thậm chí, tiền bạc của mẹ bạn trai, Thịnh cũng không tha.

Ngày 22/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Thị Thịnh, 32 tuổi, trú thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Thịnh chính là đối tượng tự xưng cán bộ, đến nhà cụ N.T.T, 70 tuổi, trú huyện Núi Thành trộm cắp tài sản. Khi đó, nữ quái này đưa loạt thông tin bịp rằng mình đi khảo sát, xây nhà tình nghĩa cho cụ. Giá trị căn nhà lên đến 100 triệu đồng.

Nghe vậy, cụ T., vui mừng và răm rắp làm theo lời Thịnh. Lúc này, Thịnh ngụy tạo rằng cần cụ T. ăn mặc đẹp để đoàn công tác xuống chụp hình.

Cụ T. già yếu nhưng cũng cố gắng lụi cụi vào thay đồ. Thịnh lợi dụng tình hình lục lọi lấy đi tổng giá trị tài sảng hơn 35 triệu đồng là vàng và tiền mặt của cụ.

Sự việc đến nay vẫn đang còn gây những bức xúc trong dư luận. Hành vi nhẫn tâm lừa đảo tiền bạc của một cụ già thuộc diện gia đình chính sách là điều khó có thể chấp nhận được.

Cô ả Nguyễn Thị Thịnh xứng danh là siêu lừa, siêu trộm...

Từ các tư liệu của cơ quan chức năng và chính quyền nơi Thịnh cư trú, PV Người Đưa Tin Pháp luật còn phát hiện quá khứ của đối tượng này.

Trước khi bị bắt ở phi vụ "xây nhà tình nghĩa" trên, Thịnh đã vào tù ra tội với muôn vàn chiêu trò tội trộm, lừa đảo. Thịnh vốn sinh ra trong một gia đình khó khăn nhưng từ nhỏ đã có tư tưởng siêng ăn nhác làm, thích hưởng thụ và đặc biệt là thích "có địa vị" trong xã hội.

Học hành chả đâu vào đâu, lên cấp 3, Thịnh đã vay mượn tiền của nhiều người để ăn chơi cùng đám bạn.

Từ một vài người cho đến nhiều người, ai Thịnh cũng vay mượn. Cấp số nợ nần cũng vì thế mà tăng cao. Tất nhiên, Thịnh không có tiền để trả. Đây cũng chính là một trong muôn vàn lý do Thịnh đi trộm cắp.

Những năm đang học cấp 3, tức hơn mười lăm năm về trước, Thịnh đã nổi danh là siêu trộm cắp. Đặc biệt là việc trộm cắp ở đám ma, đám cưới.

Tháng 3/2006, một người bạn của Thịnh qua đời do tai nạn. Cả lớp Thịnh đến thăm viếng, ai cũng buồn, cũng khóc. Trong số đó, Thịnh tỏ vẻ u sầu nhất nhưng cũng can trường nhất. Thịnh đến bên cạnh người thân của bạn quá cố để an ủi động viên.

Trong số đó có cô em gái nhỏ của người bạn xấu số. Thịnh liên tục ngồi bên động viên, vỗ về. Nhìn cảnh tượng này ai cũng mến thương Thịnh sống biết đạo lý.

Nhưng rồi, khi đám ma vừa tàn, cô em gái của nạn nhân tá hỏa la làng khi số tiền mình để trong túi đã không cánh mà bay.

Khi công an vào cuộc thì thủ phạm không ai khác chính là Thịnh. Khi đó, lợi dụng cô em gái của bạn đau buồn mà khóc lóc, Thịnh giả vờ an ủi rồi "tiện tay" chôm luôn số tiền trong túi nạn nhân.

Hết đám ma, vài tháng sau, Thịnh lại gây án ở một đám cưới. Khi đó, Thịnh đang uống nước ở xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, phát hiện có đám cưới linh đình bên cạnh. Chẳng nói chẳng rằng, Thịnh lục túi xách trang điểm lại bản thân rồi hòa vào dòng người hoan hỉ mừng cưới.

Khách bên nội thì tưởng Thịnh là người bên ngoại, khách đằng gái lại nhầm Thịnh thành bạn đằng trai nên ai cũng tay bắt mặt mừng. Về phần mình, Thịnh bị số vàng cưới óng ánh trên tay và cổ cô dâu hấp dẫn. Thịnh nhanh chóng tiếp cận cô dâu bằng cách vào vai nhân viên trang điểm.

Giữa đám cưới ồn ào, Thịnh liên tục sửa soạn lại tóc tai, trang điểm phấn son cho cô dâu. Đám cưới cứ thế vui bát ngát đến chập tối. Khi tiệc đã tàn, khách đã về thì cô dâu nháo nhác báo tin 2 chỉ vàng đeo trên tay bị mất rồi.

Đôi bên nội ngoại lục tung bàn ghế để tìm nhưng chẳng thấy đâu. Cuối cùng, sau khi dò xét lại sự việc, tất cả mới ngớ người về vị khách không mời mà đến kia. Thịnh sau đó cũng nhanh chóng bị cảnh sát mời lên làm việc. Thịnh khai nhận, đã tiếp cận cô dâu rồi thó mất 2 chỉ vàng nói trên.

Quá khứ "oanh liệt" còn phải kể đến phi vụ trộm sạch tài sản mẹ bạn trai. Khi đó là năm 2007, Thịnh được tại ngoại để phục vụ điều tra vụ án trộm cắp. Cũng thời điểm này, Thịnh quen với một anh chàng ở Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Trong một lần về thăm gia đình bạn trai, Thịnh thấy cả nhà đang ngủ nên dạo một vòng ngắm nghía. Bấy giờ, túi xách mẹ bạn trai để ở phòng khách có tiền và điện thoại.

Món tài sản sờ sờ trước mắt khiến Thịnh cầm lòng không nổi. Cuối cùng, Thịnh ẵm luôn rồi cao chạy xa bay khỏi nhà bạn trai.

Nhắc đến cái tên Thịnh, người dân thị trấn Phú Thịnh lắc đầu ngao ngán. Chẳng ai còn nhớ rõ, Thịnh bị bắt bao nhiều lần, vào tù bấy nhiều lâu nữa.

"Hắn trộm cắp rồi đi lừa lũ trẻ cấp 1. Nói chung đủ thứ. Kiểu như giờ quen rồi, cứ ra tù là đi lừa, đi trộm. Chẳng biết bao giờ mới sống tử tế, đàng hoàng", một người dân tặc lưỡi nói về Thịnh.

Từ đám cưới đến đám ma, từ người già đến trẻ nhỏ..., Thịnh trộm chẳng từ một ai. Ảnh trên là số vàng Thịnh trộm được vụ lừa xây nhà tình nghĩa của một cụ bà tại Quảng Ngãi năm 2016.

Không chỉ trộm cắp, Thịnh từng bị TAND TP.Tam Kỳ tuyên án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời điểm năm 2006, Thịnh đến các trường cấp 1 trên địa bàn lân la nói chuyện với các em nhỏ. Những em Thịnh tiếp cận đều có mang vàng trên người. Thịnh nói ngon nói ngọt, dụ đi ăn, đi chơi rồi lột sạch tài sản các em.

Tháng 12/2016, Thịnh cũng vào vai cán bộ Nhà nước đi khảo sát xây nhà tình nghĩa để trộm cắp 7 chỉ vàng của một cụ già ở tỉnh Quảng Ngãi. Cũng chiêu trò tung hỏa mù sẽ xây nhà cho gia đình chính sách, Thịnh lợi dụng sự già yếu của các cụ già rồi lục lọi, trộm cắp.

Đối tượng cũng thừa nhận với công an, sở dĩ liên tục tung chiêu này là vì các gia đình chính sách mà Thịnh nhắm đến đều chỉ có người già. Họ rất dễ tin tưởng và chậm trong phán đoán, xử lý cũng như nhớ ra vóc dáng, khuôn mặt của Thịnh.

Hành vi của Thịnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

