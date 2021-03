Đâm chết anh ruột rồi thản nhiên đi rửa sạch dao

Thứ Sáu, ngày 05/03/2021 09:04 AM (GMT+7)

Qua làm việc ban đầu, Tùng khai nhận do có mâu thuẫn trong cuộc sống với nhau từ trước nên đã dùng dao đâm chết anh ruột mình.

Chiều 4-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng (SN 1971; xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 3-3, ông Nguyễn Văn Chưa (là anh ruột của Tùng) đang kéo dây nước để tưới cây kiểng phía sau nhà thì Tùng từ trong nhà bếp của mình cầm theo cây dao dài 56 cm, xông tới đâm nhiều nhát vào người làm ông Chưa tử vong tại chỗ.

Hung khí đối tượng Tùng sử dụng gây án

Sau khi đâm chết anh ruột của mình, Tùng thản nhiên cầm dao đi rửa và vào nhà cố thủ. Nhận được tin báo của người dân, công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường và đã bắt giữ Tùng.

