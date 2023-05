Đại tá quân đội về hưu sập bẫy lừa bán thiên thạch giá ngàn tỉ

Sau một ngày xét xử, chiều tối 25-5, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án nhóm bị cáo lừa bán "viên đá có khả năng huỷ sắt".

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu (ngụ tỉnh Tây Ninh) và Trần Văn Nghĩa mỗi bị cáo 12 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh này, các bị cáo Âu Thị Xuân (ngụ tỉnh Kiên Giang), Lê Văn Chi và Lê Văn Tùng (em Chi, cùng ngụ tỉnh An Giang) mỗi bị cáo 10 năm tù.

Theo cáo trạng, do cùng tìm hiểu, môi giới, mua bán các loại đồ cổ tự cho là đồng đen, đá thiên thạch, đá hủy kim loại sắt... trên mạng xã hội nên Hiếu và Xuân quen biết nhau.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: HD

Tháng 5-2021, Hiếu và Xuân bàn bạc tìm người lừa bán viên đá màu đen, khối lượng khoảng 5kg của Hiếu, tự cho là có chức năng hủy kim loại sắt.

Từ đó, Xuân lên mạng xã hội facebook tìm người có sở thích mua đồng đen, đá thiên thạch để giới thiệu gặp Hiếu nhằm lừa bán viên đá để chiếm đoạt tiền chia nhau tiêu xài. Để tránh bị phát hiện lai lịch, Hiếu lấy tên là Lữ Văn Hạnh.

Khoảng tháng 4-2022, thông qua Xuân, Hiếu liên hệ với ông THC (đại tá quân đội về hưu, sống chung như vợ chồng với bà NTLT).

Hiếu nhờ ông C giới thiệu tìm người bán viên đá huỷ kim loại sắt với giá 5.000-6.000 tỉ đồng và sẽ cho ông C 5 tỉ đồng nhưng thực chất là muốn chiếm đoạt tiền của ông C.

Ngày 13-7-2022, Hiếu hẹn gặp C tại khu công nghiệp Phước Đông (tỉnh Tây Ninh) nói sẽ giao viên đá huỷ kim loại sắt và làm giấy ủy quyền cho C đứng tên để có quyền quyết định việc bán viên đá. Để tạo thêm niềm tin, Xuân kêu Nghĩa đóng giả là cha của Hiếu, Tùng làm người chạy xe ôm và Chi làm nhiệm vụ chở Xuân.

Ngày 17-7-2022, cả 5 bị cáo bàn bạc cách thức lừa gạt và phân công Hiếu, Nghĩa, Tùng trực tiếp gặp ông C bà T; còn Xuân, Chi ở gần đó cảnh giới và sẽ tiếp ứng khi nhóm của Hiếu gọi.

Sau đó, Hiếu hẹn gặp vợ chồng ông C tại khu vực Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang để bàn việc làm giấy uỷ quyền; ông C bà T sẽ đưa 500 triệu đồng cho Nghĩa và Tùng. Hai bên thống nhất sẽ cất viên đá vào két sắt, Hiếu giữ chìa khóa, còn ông C giữ mật khẩu.

Viên đá thiên thạch giả các bị cáo dùng để lừa đảo

Hôm sau, hai bên tiến hành giao dịch ở khu vực miếu Bàu Mướp. Lúc hai bên để viên đá huỷ kim loại sắt vào két sắt, Nghĩa giả vờ kêu Thuý đưa tiền giữ, nói có người theo dõi. Sau đó, Nghĩa cầm bọc tiền lên xe để Tùng chở đi mất. Ông C bà T đuổi theo Cường, Thuý lên xe ô tô chạy theo nhưng không kịp và không liên lạc được với Nghĩa.

Tiền chiếm đoạt được, Hiếu hưởng 300 triệu, còn lại Nghĩa, Xuân, Chi, Tùng được 50 triệu.

Phát hiện bị lừa, vợ chồng ông C đến công an tố giác hành vi của các bị cáo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh An Giang đã lần lượt bắt được Hiếu, Nghĩa, Xuân, Tùng, Chi.

Theo kết luận giám định, viên màu đen mà các bị cáo sử dụng lừa đảo có hàm lượng chì hơn 98% và không có tính năng huỷ sắt.

