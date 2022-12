Lật mặt phi vụ "bán thiên thạch" giá 6.000 tỷ đồng

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Trung Hiếu (SN 1981, ngụ tỉnh Tây Ninh), Âu Thị Xuân (SN 1966, ngụ tỉnh Kiên Giang), Trần Văn Nghĩa (SN 1962), Lê Văn Tùng (SN 1978) và Lê Văn Chi (SN 1976, anh ruột Tùng, cùng ngụ tỉnh An Giang).

Các đối tượng bị khởi tố.

Theo kết quả điều tra, sau thời gian quen biết, Hiếu và Xuân đã cấu kết với Tùng, Chi và Nghĩa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vợ chồng ông C. (ngụ TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Để thực hiện, Hiếu tìm cách gặp ông C. giới thiệu có “cục thiên thạch” giá trị khoảng 5.000 - 6.000 tỷ đồng và nhờ người này giới thiệu bán dùm sẽ có huê hồng từ 5 - 6 tỷ đồng.

Tin lời Hiếu, ông C. đã đồng ý đặt cọc 500 triệu đồng. Ngày 18-7-2022, nhóm của Hiếu hẹn vợ chồng ông C. đến quán nước tại TT.Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên.

Hiếu cùng Nghĩa, Tùng đến gặp ông C. dàn cảnh thực hiện việc giao nhận, còn Chi, Xuân ở ngoài cảnh giới. Sau khi chiếm đoạt được 500 triệu đồng của vợ chồng ông C., cả nhóm chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-7, Hiếu bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh. Đến ngày 17-11, Xuân, Tùng và Chi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương. Riêng Nghĩa bị lực lượng Công an bắt giữ trước đó.

Tang vật vụ án.

Công an tỉnh An Giang thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ: số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) hoặc Trung tá Dương Tư Thường (điều tra viên thụ lý vụ án, SĐT: 0919.060.557) để cung cấp thông tin.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/nhom-doi-tuong-chiem-doat-nua-ty-dong-vi-ban-thien-thach-gia_140827.html