Đà Nẵng: "Dân chơi" tụ tập phê ma túy trong dịch COVID-19

Thứ Năm, ngày 13/08/2020 08:40 AM (GMT+7)

Dù Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng các thanh niên vẫn thuê nhà, biệt thự để tụ tập phê ma túy.

Những khách bị phát hiện dương tính với ma túy trong quán karaoke. Ảnh: Hải Hiếu

Trong khi nhiều quán karaoke đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19 thì vẫn có cơ sở mở cửa để khách sử dụng ma túy. Nhiều người thuê cả biệt thự để tổ chức sử dụng ma túy.

Liên tiếp phát hiện “bãi đáp” của “dân chơi”

Rạng sáng 11-8, Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tuần tra công tác chống dịch COVID-19 trên địa bàn, khi đến một căn nhà trên đường Vũ Tông Phan thì nghe nhạc lớn cùng tiếng nói chuyện ồn ào. Công an vào kiểm tra hành chính, phát hiện 11 thanh, thiếu niên đang tụ tập ăn nhậu và hít bóng cười.

Nhóm sáu nam, năm nữ này tuổi từ 17 đến 29, quê ở nhiều địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Quảng Nam… Công an thu giữ ba bình khí N2O (khí cười) cùng nhiều bong bóng, loa công suất lớn. Nhóm này khai mua bóng cười qua mạng, có người giao tận nơi và không rõ nguồn gốc.

Rạng sáng 10-8, tổ công tác giám sát cộng đồng phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) trên đường tuần tra thì nghe tiếng nhạc lớn trong một biệt thự thuộc tổ 27 nên kiểm tra hành chính. Công an phát hiện sáu nam, nữ thanh niên dương tính với ma túy. Họ khai là các quán karaoke đóng cửa nên sử dụng ma túy trong biệt thự.

Trước đó, khuya 9-8, công an kiểm tra quán karaoke Không Gian Xưa trên đường Điện Biện Phủ thuộc phường Thanh Khê Đông, phát hiện nơi này vẫn mở cửa bất chấp lệnh cấm của UBND TP Đà Nẵng. Qua kiểm tra, công an phát hiện có 21 người dương tính với ma túy. Công an TP Đà Nẵng cho biết thời gian tập trung chống dịch COVID-19 (từ ngày 24-7 đến nay) công an đã phát hiện, triệt phá sáu vụ mua bán, tàng trữ ma túy, bắt giữ 11 nghi phạm, nhiều thuốc lắc và các chất ma túy dạng đá.

Qua kiểm tra hành chính, công an đã kiểm tra ma túy 120 người, phát hiện 100 người dương tính với chất ma túy với tổng số tiền phạt là hơn 70 triệu đồng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên kiểm tra, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch COVID-19. Ảnh: Hải Hiếu

Chống dịch, không để tội phạm manh động

Chiều 12-8, trao đổi với PV, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết, trong thời gian vừa qua, tại các cuộc họp giao ban của đơn vị luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ mặc dù tập trung nhiệm vụ cho chống dịch COVID-19, nhưng phải đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy các đơn vị quận, huyện phải làm rất nhiều nhiệm vụ vất vả hơn trong thời điểm này nhưng tuyệt đối không để tội phạm có cơ hội manh động.

“Nhìn chung bà con chấp hành chỉ thị chống dịch, tuy nhiên vẫn có vài trường hợp không chấp hành quy định. Còn việc những nhóm trẻ lén lút sử dụng ma túy ngoài việc xử lý theo quy định cũ thì chúng tôi còn xử phạt thêm hành vi tụ tập bất chấp dịch để răn đe” - Thiếu tướng Viên nói.

Thiếu tướng Viên cho biết những ngày này, nhiều cán bộ, chiến sĩ không được gặp gia đình, làm việc trong nhiều môi trường vất vả hơn rất nhiều. Tuy nhiên, mọi người ai cũng xác định công an là một trong những lực lượng tiên phong trong công tác chống dịch nên ai cũng kiên định để vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an TP luôn nhắc nhở các cán bộ, chiến sĩ luôn sử dụng nghiệp vụ để phát hiện tội phạm trong lúc canh gác, chốt chặn, tuần tra...

Công an ở chốt kiểm dịch COVID-19 bắt ma túy Tối 3-8, khi dừng xe để lực lượng y tế đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ 14B, Thượng úy Phan Hoàng Nam phát hiện hai thanh niên nghi vấn nên kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Viết Trung và Trần Phương Vệ Thái (cùng ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tàng trữ khoảng 10g ma túy.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/da-nang-dan-choi-tu-tap-phe-ma-tuy-trong-dich-covid-931330.htmlNguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/da-nang-dan-choi-tu-tap-phe-ma-tuy-trong-dich-covid-931330.html