Đột kích 2 tụ điểm của dân chơi ở TP.HCM, phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

Thứ Ba, ngày 28/07/2020 20:00 PM (GMT+7)

Công an quận 1, TP.HCM đột kích bất ngờ vào 2 tụ điểm ăn chơi là Công ty TNHH The Mixx Once phường Bến Thành và Công ty TNHH nhà hàng cafe Arena phường Bến Nghé, quận 1, phát hiện có hàng trăm dân chơi có biểu hiện nghi sử dụng ma túy.

Ngày 28/7, Công an quận 1, TP.HCM cho hay, đang tạm giữ với đối tượng Nguyễn Văn Tâm (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 26/7, trinh sát Công an quận 1 đã đột kích bất ngờ vào Công ty TNHH The Mixx Once, tầng 14, số 36 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1.

Công an kiểm tra những dân chơi có biểu hiện sử dụng ma túy tại quán.

Lúc này, trong quán có hàng trăm dân chơi có biểu hiện phê ma túy, lắc lư theo điệu nhạc cực lớn. Thấy công an, các tay chơi vứt ma túy xuống dưới sàn và bỏ chạy tán loạn nhưng bị khống chế.

Kiểm tra nhiều bàn của quán bar này, công an thu giữ nhiều bột màu trắng, hàng chục viên nén đủ màu nghi là ma túy. Tại thang máy, công an bắt giữ Tâm khi đang cất giấu 1 viên nén màu hồng.

Tang vật thu giữ.

Công an đã xử phạt hành chính quán này với nhiều lỗi vi phạm và đưa 90 tay chơi có biểu hiện sử dụng ma túy, không giấy tờ tùy thân về trụ sở. Qua kiểm tra nhanh, có 24 người dương tính với chất ma túy.

Khuya cùng ngày, trinh sát Công an quận 1 kiểm tra hành chính với Công ty TNHH nhà hàng cafe Arena tại số 77 đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Khi vừa có mặt tại đây, công an phát hiện hàng chục dân chơi đang say sưa hít bóng cười.

Bàn hút shisha.

Những bình chứa khí N2O phục vụ cho người hít bóng cười.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện có 11 bình kim loại chứa khí N2O (khí cười), 2 bịch bóng cao su, 4 thùng đựng bình hút shisha (gồm 16 bình), 13 thùng rượu ngoại không dán tem nhập khẩu.

Bước đầu, công an xác định cơ sở này hoạt động kinh doanh karaoke, quầy bar, hoạt động vui chơi giải trí quá giờ quy định, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không cung cấp cho khách hàng hoá đơn chứng từ liên quan đến giao dịch khi bán hàng cung ứng dịch vụ theo quy định, đồng thời, cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ…

Lực lượng lập biên bản xử phạt hành chính cơ sở này hàng loạt các lỗi vi phạm trên, đồng thời niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định.

