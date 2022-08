Đã có 10 người giao nộp vàng nhặt được sau vụ cướp ở Huế

Thứ Tư, ngày 03/08/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Qua trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba (TP Huế), cơ quan Công an xác định, thời điểm đối tượng cướp tiệm vàng ném vàng ra đường, có nhiều người dân ào ra nhặt vàng. Hiện đã có nhiều người đến cơ quan Công an giao nộp trả lại số vàng nhặt được.

Chiều 3/8, Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, sau 4 ngày xảy ra vụ án đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) dùng súng AK cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba, đến nay đã có nhiều người dân đến cơ quan Công an giao nộp, trả lại số vàng nhặt được từ vụ cướp.

Nhiều người bán hàng rong, bán vé số lao ra đường nhặt vàng khi đối tượng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba ném vàng ra đường. (Ảnh cắt từ clip).

Phần lớn người đến trả lại vàng là những người lái xe ôm, bán hàng rong, bán vé số tại khu vực chợ Đông Ba. Trung tá Lê Ngọc Minh cho biết, hiện cơ quan Công an vẫn chưa thống kê số lượng vàng người dân giao nộp sau vụ cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba. Nguyên nhân là do người dân đến cơ quan Công an giao nộp vàng hoặc trả trực tiếp cho chủ tiệm vàng bị cướp và thông qua Ban quản lý chợ Đông Ba.

Qua trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba, cơ quan Công an xác định, thời điểm đối tượng cướp tiệm vàng ném vàng ra đường, có nhiều người dân ào ra nhặt vàng. Theo Ban quản lý chợ Đông Ba, tính đến chiều 3/8, đã có gần 10 người dân đến trả lại vàng và Ban đã làm thủ tục tiếp nhận, hướng dẫn những người này đến cơ quan Công an giao nộp lại số vàng nhặt được.

Một phụ nữ bán vé số đến cơ quan Công an giao nộp lại số vàng nhặt được từ vụ cướp.

Trước đó, thông quan các kênh thông tin, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và Công an TP Huế đã phát đi thông báo, kêu gọi người dân nhặt được vàng từ vụ cướp cần đến cơ quan Công an gần nhất để giao nộp vàng. Những người dân nào nhặt được vàng từ vụ cướp nhưng không giao nộp lại sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hành vi chiếm giữ tài sản trái phép.

Như Báo CAND thông tin, vào khoảng 12h40 ngày 31/7, tại tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi (chợ Đông Ba, phường Đông Ba, TP Huế), trong lúc lực lượng bảo vệ chợ nghỉ trưa, đối tượng Ngô Văn Quốc sử dụng súng AK bắn 1 phát chỉ thiên, sau đó bắn vỡ tủ kính tiệm vàng. Đối tượng lấy một số khay đựng vàng và ném vung vãi ở trước cửa tiệm rồi cầm súng AK đi bộ về hướng cầu Gia Hội.

Bó dây chuyên vàng được đối tượng cướp tiệm vàng ném lên cây trước chợ Đông Ba.

Nhận tin báo, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Lực lượng Công an tiếp cận, bao vây, phong tỏa hiện trường và nơi đối tượng cố thủ, nắm diễn biến tâm lý đối tượng và tổ chức vận động đối tượng đầu thú.

Sau thời gian được Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế trực tiếp vận động, thuyết phục, đối tượng Ngô Văn Quốc đã hợp tác, giao nộp súng. Bước đầu xác định đối tượng có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang củng cố hồ sơ, thu thập đầy đủ tang chứng, vật chứng, đồng thời tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với đối tượng Ngô Văn Quốc để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: https://cand.com.vn/Xa-hoi/da-co-10-nguoi-giao-nop-vang-nhat-duoc-sau-vu-cuop-o-hue-i662688/Nguồn: https://cand.com.vn/Xa-hoi/da-co-10-nguoi-giao-nop-vang-nhat-duoc-sau-vu-cuop-o-hue-i662688/