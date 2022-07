Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp thuyết phục tên cướp tiệm vàng buông súng AK đầu hàng

Đối tượng dùng súng cướp tại tiệm vàng Hoàng Đức và tiệm vàng Thái Lợi chợ Đông Ba (TP Huế, Thừa Thiên-Huế) gây hoang mang dư luận đã sa lưới lực lượng Công an Thừa Thiên-Huế chỉ sau 1 tiếng đồng hồ gây án.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vào khoảng 13h, cơ quan Công an Thừa Thiên-Huế nhận được tin báo của người dân, có đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba khiến tiểu thương, người dân rất hoang mang.

Tiệm vàng Hoàng Đức nơi kẻ cướp nổ súng vào khoảng 13h trưa 31/7.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Đặng Ngọc Sơn trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng CSHS Công an tỉnh, Công an TP Huế, Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh và Công an phường Đông Ba khẩn trương khám nghiệm hiện trường, chốt chặn các tuyến đường, nhanh chóng truy tìm đối tượng gây án.

Tiệm vàng Thái Lợi đóng cửa sau vụ cướp.

Từ 13h10 ngày 31/7, lực lượng Công an TP Huế đã tổ chức phong tỏa toàn bộ tuyến đường trước chợ Đông Ba (TP Huế). Tại hai tiệm hàng vàng bị cướp, lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa để khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, kẻ cướp đã cầm súng AK và nổ súng lần lượt vào hai tiệm vàng lớn là Hoàng Đức và Thái Lợi nằm trước cổng chợ Đông Ba (phía mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, TP Huế). Được biết, hai tiệm vàng này cách nhau 4 cửa hàng. Thời gian, đối tượng nổ súng tại hai tiệm vàng chỉ cách nhau khoảng 1 phút.

Sau khi nổ súng, kẻ cướp vơ nhiều vàng rồi vứt các khay đựng vàng ra phía trước đường. Thời điểm đối tượng nổ súng AK, tại 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi đều có chủ cửa hàng và nhân viên trông coi. Bước đầu, Công an xác định, có 1 nạn nhân tại tiệm vàng Thái Lợi bị thương.

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ nỗ lực truy bắt, Công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại nhà lục giác công viên Trịnh Công Sơn ở phường Gia Hội, TP Huế - cách địa điểm gây án khoảng 1 km. Ngay lúc này, từ lời đề nghị của đối tượng, Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã trực tiếp gặp đối tượng và sau khi thuyết phục, đối tượng đồng ý buông súng ra đầu thú.

Danh tính đối tượng được xác định là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại tỉnh Thừa Thiên-Huế). Hiện, cơ quan Công an Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

