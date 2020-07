Cựu Giám đốc cướp ngân hàng BIDV tự sáng chế ra "lựu đạn" bằng gì?

Thứ Tư, ngày 29/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Qua đấu tranh với Phạm Hữu Mạnh và Hoàng Ngọc, cơ quan điều tra đã làm rõ nguồn gốc quả "lựu đạn" mà 2 nghi phạm sử dụng để cướp ngân hàng BIDV.

Hoàng Ngọc (trái) và Mạnh bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV tại Hà Nội, chiều 29/7, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí và khen thưởng thành tích điều tra, khám phá vụ cướp tài sản tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh để thông tin chi tiết về vụ việc. Hội nghị có sự tham gia của ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội và đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội cùng Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an.

Theo tài liệu điều tra, sáng 27/7, Công an quận Đống Đa nhận được tin báo từ BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa về việc trụ sở ngân hàng này vừa bị 2 đối tượng dùng súng và lựu đạn cướp đi số tiền khoảng 914 triệu đồng.

Quá trình điều tra, đến ngày 29/7, Công an quận Đống Đa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp là Phùng Hữu Mạnh, (SN 1997, trú phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, hiện đang tạm trú ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) và Hoàng Ngọc (SN 1978, ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa).

Tại cơ quan công an, Ngọc và Mạnh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngọc được xác định là đối tượng chủ mưu, lập kế hoạch cướp BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, có trụ sở ở tầng 1 nơi đối tượng đang tạm trú.

Sau đó, Ngọc đặt mua một khẩu súng tự chế dạng Colt xoay, bắn đạn thể thao và một hộp 50 viên đạn với giá 12 triệu đồng trên mạng xã hội. Tiếp đó, Ngọc rủ Mạnh cùng tham gia.

Khoảng 10h sáng 27/7, Ngọc và Mạnh ngụy trang kín mít rồi đi bộ vào trụ sở BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, nổ súng bắn 1 phát lên trần nhà để đe dọa mọi người có mặt trong ngân hàng. Để tăng tính uy hiếp, Mạnh bỏ một quả lựu đạn giả, được Ngọc tự chế bằng cách quấn băng đính đen bên ngoài hộp phấn (kích thước 7x7 cm) xuống sàn và nói là thuốc nổ, nếu ai động đậy sẽ kích hoạt.

Lúc này, Ngọc tiến vào quầy giao dịch và lấy tiền để Mạnh bỏ vào túi chuẩn bị sẵn rồi rời khỏi ngân hàng. Tiếp đó, cả 2 đã đe dọa, cướp đi xe máy của một người dân rồi di chuyển về hướng Đại lộ Thăng Long.

Khi đến địa phận huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội, cả 2 dừng lại, thay quần áo, bỏ lớp ngụy trang rồi di chuyển ngược về phía nội thành để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau đó, cả 2 lẩn trốn tại một nhà nghỉ mà Ngọc thuê từ trước, gần hiện trường vụ cướp. Các tang vật gồm khẩu súng, quần áo, khẩu trang, xe máy... đều được Ngọc mang đi cất giấu.

Toàn cảnh Hội nghị thông tin báo chí và khen thưởng thành tích điều tra, khám phá vụ cướp tài sản tại BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh.

Hạ cánh tại nhà nghỉ, Ngọc và Mạnh đã ăn chia số tiền đúng theo thoả thuận. Mạnh nhận khoảng 200 triệu, số còn lại chia về cho Ngọc. Nhận tiền, cả hai đã tiêu xài vào mục đích cá nhân mất 1 phần.

Chiều 29/7, tại trụ sở Công an quận Đống Đa, Hội nghị đã diễn ra với nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng với thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá vụ cướp ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị nghiệp vụ khi khám phá nhanh vụ án, trấn an dư luận và quần chúng nhân dân, nhất là trong thời điểm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chuẩn bị diễn ra cũng như trong thời gian toàn quốc tập trung chống dịch COVID-19.

Đại diện Công an TP.Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đoàn thể cũng như các đơn vị báo chí đã đồng hành cùng Công an TP. Hà Nội trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm để đảm bảo an ninh, trật tự của thủ đô.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh, xử lý theo quy định.

