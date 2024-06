Cuộc “tìm bạn” mạo hiểm và những thủ đoạn của kẻ lang thang

Hai đối tượng bị bắt giữ

Vụ tấn công trong đêm

Tối 14-5, Công an quận Nam Từ Liêm nhận tin báo của anh Nguyễn Ngọc X (trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) về việc phát hiện một nam thanh niên bị đánh bất tỉnh tại khu đất trống đối diện sân vận động Mỹ Đình. Chiếc xe máy của nạn nhân cũng bị 2 đối tượng đập phá.

Khi có mặt tại hiện trường, CAQ Nam Từ Liêm đã đưa người bị hại đi cấp cứu và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm cùng các đơn vị liên quan tiến hành ghi lời khai nhân chứng và tổ chức các hoạt động điều tra. Bước đầu xác định bị hại tên là L.H.H (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) làm nghề kinh doanh tự do. Các bác sĩ của Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho hay, nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu.

Theo điều tra viên Nguyễn Thanh Hải - Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm, ngay từ khi tiếp nhận vụ án, cơ quan công an đã gặp khó khăn. Cụ thể là bị hại chưa thể cung cấp lời khai, khu vực hiện trường không có camera, nhân chứng là anh X cũng chỉ nhìn thấy 2 nam thanh niên sử dụng gậy gỗ tấn công nạn nhân chứ không rõ bản chất sự vụ. “Chúng tôi đã rà soát camera quanh đó, nhưng hầu hết đều cách xa hiện trường nên không rõ nét. Vụ việc xảy ra tại địa điểm rất vắng người, lại vào ban đêm nên không nhận diện được đối tượng gây án” - điều tra viên Nguyễn Thanh Hải nói.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị các đối tượng đập phá

Tuy nhiên, qua nắm tình hình địa bàn, các trinh sát được biết khu vực này thỉnh thoảng có những người đồng tính nam đến để… “tìm bạn”. Tuy nhiên, kể cả khi chứng kiến sự việc họ cũng không muốn cung cấp thông tin cho lực lượng công an. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra lúc này. Nạn nhân và thủ phạm liệu có phải là những người đồng tính? Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hay còn có lý do nào khác? Mất nhiều thời gian, các trinh sát thu được thêm các thông tin khác.

Đó là trong buổi tối xảy ra vụ việc có một nam thanh niên lảng vảng ở khu vực này và đôi lần đã bắt chuyện với những người đồng tính nam. Nhân chứng cung cấp thông tin không biết tên thật, nhưng có biết trang Facebook cá nhân của nam thanh niên này. Liệu đây có phải là đối tượng gây án?

Cùng lúc này tại bệnh viện, nạn nhân L.H.H đã bắt đầu tỉnh nhưng trong trạng thái hết sức yếu ớt. Anh H kiểm tra tài sản và phát hiện đã bị mất chiếc túi đeo chéo, bên trong có 1 điện thoại di động iPhone 13 Pro màu đen, 1 thẻ ATM, 1 bộ chìa khóa và khoảng 900.000 đồng, chiếc điện thoại di động đã tắt máy không liên lạc được.

Với những thông tin ít ỏi đó, bước đầu trinh sát đã “vẽ” được hình ảnh tổng thể đối tượng, từ đó dựng được hướng đi, hướng đến của chúng. Các điều tra viên nhận định, nhóm đối tượng gây án không phải là người trên địa bàn mà hoạt động lưu động. Chúng đã lên kế hoạch cướp tài sản hết sức bài bản, thậm chí rất có thể anh H không phải là nạn nhân duy nhất.

Cơ quan công an đưa đối tượng đến thực nghiệm hiện trường

Hành vi manh động

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được 1 trong 2 đối tượng gây án là Hà Văn Thuận (SN 1998, trú tại xã Lũng Niêu, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa). Qua tra cứu nhanh, cơ quan điều tra còn nắm được Thuận mới thi hành án trở về địa phương vào tháng 12-2023. Tuy nhiên, đối tượng không về nhà mà lang thang ở Hà Nội và “thường trú” ở các quán game.

Tích cực rà soát các quán net trên địa bàn, đến chiều 15-5, sau đúng 18 giờ đồng hồ kể từ lúc xảy ra vụ án, các trinh sát đã bắt được Thuận khi đối tượng đang ngồi trước màn hình “cày” game. Tại cơ quan công an, Thuận khai, trong những ngày lang thang chơi game đã quen biết Lường Văn Vĩnh (SN 2000, trú tại xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình). Do không có tiền tiêu, cả 2 bàn nhau đi cướp tài sản. Lang thang nhiều nơi nên Thuận biết khu vực bãi đất trống đối diện sân vận động Mỹ Đình là nơi tụ tập của những người đồng tính. Thuận bàn với Vĩnh chọn “con mồi” là những người đàn ông này, bởi tâm lý của người đồng tính là không muốn lộ thân phận nên sẽ không trình báo cơ quan công an.

Cây gậy gỗ 2 đối tượng sử dụng tấn công nạn nhân

Tối 14-5, Thuận và Vĩnh đến gần địa điểm gây án để uống bia chờ đợi, sau đó đi sâu vào bên trong tìm kiếm “con mồi”. Phát hiện anh H ngồi trên xe máy, cả hai đến gần rồi tát vào mặt nạn nhân đe dọa yêu cầu đưa tiền. Tuy nhiên, là người có sức khỏe nên anh H đã chống trả quyết liệt bằng tay không để tìm đường thoát. Thấy anh H phản kháng, Thuận và Vĩnh lấy được 2 đoạn gỗ dài và cùng nhau lao đến tấn công nạn nhân. Vĩnh vụt 2 cú chí mạng vào đầu và lưng khiến anh H gục xuống.

Thấy nạn nhân nằm trên mặt đất, Thuận đã giật lấy chiếc túi đeo chéo của anh H đưa cho Vĩnh rồi đi ra chỗ để xe máy của bị hại dùng gậy gỗ đập phá. Khi đã hả hê với cơn tức giận, cả hai đã vứt gậy rồi cùng nhau lên xe bỏ trốn. Trên đường bỏ chạy, Vĩnh ngồi sau đã mở túi vừa cướp được của anh H để kiểm tra. Các đối tượng đã vứt thẻ ATM và bộ chìa khóa ở dọc đường, còn chiếc điện thoại chúng bán được với giá 3,7 triệu đồng.

Căn cứ vào hành vi của 2 đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Hà Văn Thuận và Lường Văn Vĩnh về hành vi cướp tài sản.

