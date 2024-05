Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Bắc Giang

Ngày 21/5, Công an thành phố Bắc Giang cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) và Công an phường Mỹ Độ bắt giữ Ngô Văn Đô (SN 1969, trú tại phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang) sau 18 năm lẩn trốn.

Đối tượng trên đang bị truy nã theo quyết định số 17 ngày 4/5/2006 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, Công an thành phố Bắc Giang phát hiện tại một ngôi nhà ở tổ 1, phường Mỹ Độ có người đàn ông mới tới sinh sống. Người này không gặp gỡ, trao đổi với ai, thường xuyên ở trong nhà, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Công an thành phố Bắc Giang đã xác minh người đàn ông lạ này là Ngô Văn Đô - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang bị truy nã theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 18/5, tổ công tác Công an thành phố Bắc Giang và Công an thành phố Hà Nội đã đồng thời triển khai các mũi công tác tại khu vực ngôi nhà ở tổ 1, phường Mỹ Độ để bắt giữ Ngô Văn Đô.

Đối tượng Nguyễn Văn Đô.

Phát hiện lực lượng công an đến, Ngô Văn Đô đã trèo lên mái nhà hòng bỏ trốn. Quyết tâm không để đối tượng trốn thoát, lực lượng đã nhanh chóng vượt tường, trèo lên mái nhà tiếp cận bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, Ngô Văn Đô khai nhận, khoảng năm 2005, Đô có mua một chiếc xe ô tô để đi lại. Quá trình sinh sống, Đô quen biết Nguyễn Tiến Dân (SN 1974, hộ khẩu thường trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang). Sau đó Đô chở Dân đi lại, phục vụ công việc cùng Dân.

Sau khi Dân bị Công an thành phố Hà Nội bắt vì có liên quan đến tội mua bán trái phép chất ma túy, cuối năm 2005, Đô bắt xe khách vào phường 12, quận Tân Bình (TPHCM) để làm ăn. Sau đó, Đô lẩn trốn đi nhiều nơi khác và mang nhiều tên, tuổi khác nhau để tránh bị phát hiện, bắt giữ. Đầu tháng 5/2024, Đô bắt xe khách về ở lại nhà mẹ đẻ tại tổ 1, phường Mỹ Độ cho đến khi bị bắt.

