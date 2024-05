Bắt kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Campuchia

Đối tượng Thọ.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Tây Ninh xác định Thọ đã bỏ trốn khỏi địa phương và xuất cảnh sang Campuchia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 20h30 tối 13/5, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Công an TP Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Bến Cầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) và lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ được Thọ.

Trước đó, vào ngày 4/1, Thọ bị Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi buôn bán hàng cấm. Ngay sau đó, Thọ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Thọ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]