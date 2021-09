Cuộc đối đầu sinh tử: Chuyên án "3 trong 1"

Thứ Tư, ngày 01/09/2021 10:14 AM (GMT+7)

Giữa thời bình, vẫn có một mặt trận chưa bao giờ ngơi tiếng súng, máu vẫn đổ: đó là cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

Biết rằng sẽ phải lãnh án rất nặng, thậm chí đến tử hình nếu bị bắt nên không chỉ điên cuồng chống trả bằng đủ loại vũ khí, các đối tượng còn sử dụng trăm phương ngàn kế để dụ dỗ, mua chuộc, thậm chí đe dọa, vu khống... đối với lực lượng phòng, chống ma túy.

Có thể nói, Chuyên án 611-S là minh chứng rõ nét nhất cho sự khốc liệt của cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Chỉ từ một đối tượng bị bắt quả tang, Trong cuộc điều tra hơn 3 năm ròng rã, những người lính chuyên trách phòng, chống ma túy phải giữ vững được bản lĩnh của mình, đối đầu với những kẻ bất chấp pháp luật, coi tiền hơn cả tính mạng của chúng.

Đường dây tội phạm nguy hiểm

Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Cục CSĐTTP về ma túy Bộ Công an phát hiện một đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Sơn La, đến Hà Nội rồi tỏa đi các tỉnh lân cận và sang Trung Quốc tiêu thụ, do Vũ Ngọc Sơn (SN 1978, ngụ thôn Núi Ích, xã Ngọc Vân, H.Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Để triệt phá, bóc gỡ đường dây tội phạm này, năm 2011, Cục CSĐTTP về ma túy xác lập chuyên án 611-S để tập trung lực lượng đấu tranh.

Vũ khí thu giữ của các đối tượng buôn ma túy

Tối 15-6-2011, Cục CSĐTTP về ma túy phối hợp với Công an 2 tỉnh Bắc Giang và Hòa Bình chặn bắt ôtô Honda Civic do Sơn điều khiển, vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, y liền tăng tốc bỏ chạy. Bị truy đuổi, Sơn vứt lại 8 bánh heroin rồi liều lĩnh lùi xe tông thẳng vào tổ công tác. Sau đó, hắn vừa chạy khỏi xe, vừa điên cuồng nã đạn vào lực lượng truy bắt. Qua dấu vết, xác định đối tượng đã bị thương nên không thể đi xa trong rừng, Ban chuyên án huy động lực lượng cảnh khuyển truy tìm. Tuy nhiên, Sơn vẫn ngoan cố chống trả, bắn đồng chí Bùi Văn Tuấn (cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Hòa Bình) bị thương. Sau một đêm cố thủ trong rừng, sáng hôm sau, Sơn bị bắt khi đang trốn trên mái nhà dân, cùng khẩu súng ngắn.

Xác định đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia nguy hiểm, cần đấu tranh mở rộng, lãnh đạo Cục CSĐTTP về ma túy tuyển chọn những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Phòng Hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy (nay là Phòng 8) để tiếp nhận điều tra vụ án, trực tiếp xét hỏi Sơn. Khi sa lưới, Sơn đã bị trúng 5 phát đạn của cảnh sát, lại nghiện ma túy nặng, vết thương hoại tử, thừa biết sẽ lãnh án rất nặng nên y khai báo quanh co, nhằm tránh tội.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên kiên trì, khôn khéo thuyết phục, Sơn khai nhỏ giọt về hành vi phạm tội của mình, đồng thời tố giác các đối tượng liên quan, giúp Ban chuyên án bóc gỡ thành công nhiều đường dây ma túy khác.

Sau hơn 3 năm điều tra, qua 2 giai đoạn của vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố tổng cộng 54 bị can về 17 tội danh. Không chỉ làm sáng tỏ các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, nhỏ xung quanh "ông trùm" Vũ Ngọc Sơn, cơ quan điều tra còn phanh phui, bắt nhiều đối tượng đưa, nhận hối lộ để "chạy án", lo lót cho các đối tượng được nhẹ tội hoặc xin lại tài sản đã bị tịch thu, trong đó có cả một phó giáo sư - tiến sĩ, giảng viên một trường đại học có tiếng ở Hà Nội.

Đặc biệt, từ lời tố cáo của Trần Văn Hưng (kẻ bị cáo buộc mua bán 1,37kg ma túy, giết người, tàng trữ vũ khí), cơ quan điều tra khởi tố thêm 9 bị can về nhiều tội danh, đều phát sinh từ quá trình phạm tội của Hưng và "chạy tội" cho Hưng, trong đó có tới 6 bị can nguyên là cán bộ công an.

Những "chiếc vòi bạch tuộc"

Trong quá trình điều tra, Sơn có kể với bạn tù rằng y biết chủ nhân của túi xách ma túy (gồm 20 bánh heroin và 3 gói ma túy tổng hợp) bị vứt bên đường tại H.Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) và được người dân mang nộp cho công an cách đó gần 1 năm. Sau khi xác minh thông tin mà Sơn tiết lộ là đúng, cơ quan điều tra áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chuyển hóa tài liệu, sau thời gian tích cực điều tra đã làm rõ thêm một đường dây ma túy lớn do Nguyễn Xuân Hòa (SN 1975, ngụ P.Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) và Dương Ngô Thắng cầm đầu.

Vũ Ngọc Sơn và 8 bánh heroin y vứt lại hiện trường

Đường dây tội phạm này thường dùng nhiều ôtô vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Khoảng tháng 9-2010, bị công an kiểm tra ở H.Tân Lạc, nhóm Hòa đã ném túi xách đựng 20 bánh heroin và 3 gói ma túy tổng hợp ra khỏi xe để tẩu thoát. Làm rõ nguồn gốc số ma túy vô chủ, cơ quan điều tra xác định, Hòa đã mua của Tráng A Chồng (ở "thủ phủ” ma túy Lóng Luông, H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Chính vì vụ mất số ma túy trên mà bọn Hòa không thu được tiền trả cho Chồng và bị Chồng "xiết nợ" ôtô Honda Civic, khiến cả bọn "mất cả chì lẫn chài". Sau này, một kẻ trong nhóm Hòa là Thân Nhân Đồng, mặc dù đang lẩn trốn vì bị công an truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, vẫn rủ em trai là Thân Nhân Nghĩa đến đòi lại xe, đập phá đồ đạc rồi bật lửa đốt nhà Chồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Hòa. Sau nhiều ngày mật phục, tổ công tác Cục CSĐTTP về ma túy mới bắt được Hòa tại nhà em trai ở Bắc Ninh. Hơn 2 tuần quyết liệt đấu tranh, Hòa mới khai nhận, ngoài vụ vứt 20 bánh heroin, đường dây của hắn thường xuyên mua ma túy của Chồng với số lượng lớn, đem về bán cho các đầu nậu tại Bắc Giang, Thái Nguyên...

Qua điều tra, xác định một trong những đầu mối tiêu thụ của đường dây ma túy do Hòa - Thắng cầm đầu là Trần Đạo Thăng (ngụ H.Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; chuyên bảo kê các sới bạc), công an bắt khẩn cấp Thăng. Kết quả điều tra đủ căn cứ buộc tội Thăng đã tham gia buôn bán gần 6,2kg heroin với nhiều đối tượng tại Thái Nguyên.

Lúc đầu, những kẻ lì lợm, bản chất giang hồ như Thăng không chịu khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng bọn, chỉ đến khi vợ Thăng được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ khi bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm, gã mới khai nhiều thông tin quan trọng, giúp Ban chuyên án mở rộng điều tra.

Trong đường dây ma túy tại Thái Nguyên, Thăng thường mua bán "cái chết trắng" với Trần Văn Hưng (SN 1971, ngụ xã Tân Khánh, cùng huyện). Đặc biệt, trong chuyến cuối cùng, Thăng bán cho Hưng 4 bánh heroin, nhưng tên này không chịu trả tiền vì cho rằng là "hàng đểu". Thăng tức giận cho đàn em chặn đường Hưng để "xử". Biết Hưng đi ôtô về nhà ở H.Phú Bình, ngày 19-6-2011, Thăng cùng đàn em dùng ôtô chặn đầu xe của Hưng, lôi Hưng xuống rồi hành hung. Hưng rút súng K59 bắn làm một tên đàn em của Thăng bị thương. Sau đó, Hưng bị rơi súng xuống bờ ruộng gần vệ đường và bỏ chạy.

Thời điểm đó, khi công an đến hiện trường điều tra, Thăng và đám đàn em thống nhất chỉ khai báo là do va chạm giao thông và bị Hưng bắn, không hề hé răng về mâu thuẫn trong việc buôn bán ma túy. Sau đó, Hưng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố về các tội: giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Gã bị bắt ngày 19-3-2012, khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

(Còn tiếp..,)

