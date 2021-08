Chuyện chưa kể về cuộc đấu trí với đối tượng giết, cướp, phi tang xác nạn nhân dưới sông

Thứ Hai, ngày 16/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

“Từ khi cháu thấy các chú Cảnh sát hình sự ở "số 7, phố Thiền Quang" về, cháu biết bản thân không thoát được tội rồi”- Vương Văn Đoàn, hung thủ máu lạnh sát hại nạn nhân ở cùng thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội khai nhận trước Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội.

Chỉ chưa đầy 12h sau khi tiếp nhận tin báo của Công an huyện Ứng Hòa, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP cùng với Công an huyện Ứng Hòa đã đấu tranh, làm rõ chân tướng đối tượng gây án mạng nghiêm trọng trên địa bàn.

Lật mặt kẻ sát nhân

Ngày 11/8, vụ án được Công an huyện Ứng Hòa tiếp nhận từ tin trình báo của chị Vũ Thị H. (SN 1984, ở thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa) về việc chồng chị là anh Nguyễn Trung Đ. (SN 1982) bỗng nhiên đi khỏi nhà từ 19h10 ngày 9/8 chưa về...

Việc chồng đi đâu không rõ, cả nhà dù cố gắng liên lạc bằng điện thoại hay hỏi han bạn bè nhưng cũng không liên lạc được với anh Đ, trong bối cảnh đang giãn cách xã hội, đã khiến chị H. và mọi người trong gia đình vô cùng lo lắng.

Khi được hỏi, chị H. thành thật không biết nhiều về mối quan hệ giữa chồng mình với những người bạn ngoài xã hội. Tuy nhiên, qua xác minh, điều tra ban đầu, Công an huyện Ứng Hòa nhận thấy anh Đ. có thể đã ra ngoài để giải quyết công việc gì đó khá gấp gáp, bởi công tác phòng, chống dịch, giãn cách xã hội tại địa phương đang được Công an huyện Ứng Hòa triển khai rất nghiêm.

Những người dân trên địa bàn nếu không có việc gì thật sự cần thiết, cấp bách thì đều được yêu cầu ở trong nhà để phòng, chống dịch Covid-19.

Việc anh Đ. bỗng nhiên mất tích 2 ngày rất có thể liên quan đến các đối tượng xã hội. Chính vì vậy, Công an huyện Ứng Hòa đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP và có thông báo truy tìm anh Nguyễn Trung Đ. ngay sau đó.

Từ những báo cáo ban đầu của Công an huyện Ứng Hòa, bằng kinh nghiệm, trực giác và sự phân tích khoa học dựa trên các thông tin ít ỏi ban đầu, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhận định: "Chắc chắn sự mất tích của anh Đ. liên quan đến một vụ trọng án", đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP hỗ trợ Công an huyện Ứng Hòa điều tra, làm rõ.

10 giờ trưa 13-8, qua điện thoại di động Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng giao nhiệm vụ ngắn gọn cho Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự: “Các đồng chí khẩn trương phối hợp Công an huyện Ứng Hòa làm sáng tỏ vụ án, truy bắt bằng được hung thủ trong vòng 12 giờ”.

Mệnh lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng như ngọn lửa thôi thúc chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự và cán bộ chiến sĩ của Đội Điều tra trọng án, những người trực tiếp tham gia phá án. Ngay sau đó, Đại tá Nguyễn Bình đã chỉ đạo Thượng tá Cao Văn Thái, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp cùng với tổ công tác của Đội Điều tra trọng án tăng cường cho Công an huyện Ứng Hòa tập trung điều tra làm sáng tỏ vụ án.

Dặn dò những yêu cầu nghiệp vụ cấp thiết với Thượng tá Cao Văn Thái, đồng thời để đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng chống dịch và chạy đua với thời gian, Đại tá Nguyễn Bình trực tiếp lựa chọn các thành viên tham gia tổ công tác đều được tuyển lựa kỹ, tập hợp tinh gọn gồm Trung tá Nguyễn Trọng Dân, Đội phó Đội Điều tra trọng án cùng với các điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm như Đoàn Văn Thiện, Nguyễn Đức Minh, Dương Tuấn Vũ…

Đối tượng Vương Văn Đoàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Tại Công an huyện Ứng Hòa, qua nghiên cứu những tài liệu thu thập được, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự cùng với công an huyện tập trung thu thập thêm những dấu vết, chứng cứ có liên quan đến thời gian, vị trí, cung đường di chuyển, đặc biệt là các mối quan hệ xã hội của người mất tích.

Tổng lực tất cả những mũi trinh sát, sàng lọc kỹ trong hàng trăm mối quan hệ nghi vấn, “quét” rộng khắp các tuyến đường anh Đ. có thể đi bắt đầu từ khi ra khỏi nhà, Ban chuyên án nhận định chắc chắn anh Đ. không thể đi xa và đối tượng liên quan cũng không phải là người xa lạ gì với người mất tích...

Đối tượng bị cơ quan điều tra ngắm đến là Vương Văn Đoàn (SN 1991, ở cùng thôn với nạn nhân). Toàn bộ khu vực nơi nghi can này sinh sống đã được Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Ứng Hòa vây kín, không thể lọt. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Ứng Hòa đã triệu tập Vương Văn Đoàn để đấu tranh.

Phơi bày tội ác

“Lỳ lợm, ngoan cố”- Đó là những từ mà Đại tá Nguyễn Bình miêu tả về đối tượng Vương Văn Đoàn vào thời điểm mới được Cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập để đấu tranh.

Viện dẫn lý do đang giãn cách xã hội, đối tượng một mực khai nhận chỉ ở nhà, không đi đâu trong suốt những ngày qua.

“Cháu không đi đâu cả, cũng chẳng làm gì. Suốt ngày ngồi ở vườn, ao, cũng không gặp ai”- Vương Văn Đoàn khai trước các điều tra viên mà không hề biết rằng, lời khai chối tội của đối tượng nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm lại chính là chiếc gậy đập lại bản thân trong bài “đấu cung” của các các bộ điều tra xét hỏi lão luyện của Phòng Cảnh sát hình sự.

Miệng cống nơi đối tượng giấu xác nạn nhân

Khi nghi can ngoan cố, bất ngờ các điều tra viên tung ra cú đòn "yêu cầu kiểm tra, lục soát tất cả những khu vực nơi đối tượng này đang sinh sống", ngay tại bàn “đấu cung” đã khiến Vương Văn Đoàn mặt biến sắc.

Sự chuyển biến nhanh chóng về sắc thái trên khuôn mặt có đôi mặt đục dại của đối tượng đã không qua khỏi con mắt nhà nghề của các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự.

Những chứng cứ tiếp theo lần lượt được Ban chuyên án đưa ra đã phá tan "khối bê tông" mà Đoàn cố công xây lên quanh mình trong bài chứng cứ ngoại phạm, được dựng lên hòng chối bỏ tội lỗi.

“Cháu xin nhận. Từ khi biết các chú Cảnh sát hình sự ở 'số 7' về điều tra, cháu biết mình không thoát được”- Vương Văn Đoàn tâm phục trước khi khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội.

Thời điểm Vương Văn Đoàn nhận tội, kim đồng hồ chỉ 21h tối 13/8, chưa tròn 10 giờ đồng hồ Phòng Cảnh sát hình sự được Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng giao ước thời gian phá án.

Vốn bản thân có sức khỏe, Vương Văn Đoàn ban đầu cũng được xem là người chăm chỉ làm ăn khi thuê, mượn một khu vực đất khá rộng làm trang trại sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, theo thời gian, Vương Văn Đoàn có biểu hiện của việc chơi bời cờ bạc.

Trang trại của Vương Văn Đoàn nằm khá xa so với thôn Dũng Cảm, um tùm cây cối và rất nhiều hồ sâu, sông lớn cạnh đó.

Nghiên cứu thực địa tại nơi đối tượng ở và làm việc hàng ngày, Ban chuyên án nhận định để cất giấu một vật gì đó tại nơi được xem là tách biệt, khó quan sát này với một đối tượng có sức khỏe là điều hoàn toàn dễ dàng.

Cùng với đó, yếu tố giãn cách xã hội do dịch Covid-19 cộng lại, chính là một trong những “chìa khóa” để Cơ quan Cảnh sát điều tra khai mở làm sáng tỏ vụ án.

Đối tượng Vương Văn Đoàn đã lập kế hoạch điều nạn nhân ra khu vực trang trại biệt lập, hoang vắng để gây án

Nguyên nhân gây án của Đoàn bắt đầu từ việc nợ nần với nạn nhân.

Tháng 7/2021, trong lúc túng quẫn, Đoàn có đặt vấn đề với anh Nguyễn Trung Đ. để cầm cố một sợi dây chuyền bạc với giá 4 triệu đồng.

Anh Đ. đồng ý chuyển cho Đoàn số tiền 4 triệu đồng và cầm về sợi dây chuyền của đối tượng.

Một thời gian sau, ăn tiêu hết 4 triệu đồng, Vương Văn Đoàn lại nghĩ đến anh Đ. Nhưng thay vì trả tiền cho nạn nhân để chuộc lại sợi dây chuyền, Vương Văn Đoàn lập kế hoạch giết người, cướp tài sản của chủ nợ.

Vương Văn Đoàn lấy điện thoại gọi cho anh Đ. nói do giãn cách xã hội, ít đi lại nên muốn cầm cố chiếc xe máy của mình để chuộc lại sợi dây chuyền kỷ niệm và vay thêm tiền để làm ăn. Cứ nghĩ người làng người nước biết nhau cả, lại có quan hệ vay mượn từ trước, anh Đ. không hề mảy may nghi ngờ lời đề nghị của Vương Văn Đoàn.

Qua điện thoại, Vương Văn Đoàn hẹn gặp anh Đ. và không quên nhắc nạn nhân mấy lời đại ý: “Đang dịch Covid-19, anh đi một mình, đừng để ai biết” và Vương Văn Đoàn điều khiển xe máy Air Blade BKS 29Y2-608.84 ra điểm hẹn.

Tại đây, Vương Văn Đoàn lấy lý do để tiện trao đổi giao dịch công việc nên nhờ nạn nhân chở về trang trại của đối tượng bàn thảo hợp đồng.

Vào đến khu trang trại của Vương Văn Đoàn, đối tượng đưa cho anh Đ. chiếc xe máy của mình.

Anh Đ. đồng ý với giá "cầm cố” chiếc xe là 25 triệu đồng, trừ 4 triệu đồng tiền Đoàn vẫn còn vay nợ phải cầm sợi dây chuyền bạc trước đó và cắt “phế” 800 nghìn đồng. Thỏa thuận xong xuôi, nạn nhân đưa cho đối tượng 20,2 triệu đồng cùng sợi dây chuyền bạc.

Tiền vừa cầm trên tay xong, Vương Văn Đoàn trở mặt nói anh Đ. cắt “phế” cao, không nể tình hàng xóm, làng nước.

Thấy Đoàn bỗng nhiên chửi mắng mình, anh Đ phản ứng lại bằng cách quay lưng dắt chiếc xe máy định ra về thì lúc này Vương Văn Đoàn bất ngờ chọc bàn tay vào đống rơm rút con dao rựa giấu trong đó chém anh Nguyễn Trung Đ.

Bị chém bất ngờ, anh Đ. chỉ bỏ chạy được vài bước chân nhưng không thoát khỏi sức vóc to khỏe của kẻ giết người máu lạnh. Đối tượng túm lấy áo, giật ngã anh Nguyễn Trung Đ. xuống đống gạch vụn và khi thấy nạn nhân tri hô “cướp, cướp”, Vương Văn Đoàn dùng hay tay bịt miệng nạn nhân lại, đập đầu bị hại xuống đống gạch...

Quá trình giằng co, cả hai lăn xuống vệ sông. Vương Văn Đoàn dùng tay, chân dìm nạn nhân xuống sông cho đến khi anh Đ tắc thở, sau đó kéo xác sang bên khu vực ao cá.

Nhìn quanh không thấy ai, đối tượng dùng tấm vải bạt quấn xác nạn nhân, dìm xuống nước rồi lấy gạch đè lên, sau đó về nhà ngủ.

Chiều 10/8, người nhà anh Nguyễn Trung Đ đến trang trại của Vương Văn Đoàn hỏi thông tin, nhưng đối tượng thản nhiên, lạnh lùng trả lời không thấy. Đến 19h cùng ngày, do trời mưa lớn, đối tượng sợ xác anh Nguyễn Trung Đ. sẽ nổi lên, nên đã kéo lên cho vào bao tải, nhét vào miệng cống...

Khi chúng tôi hỏi Vương Văn Đoàn thời điểm gây án đối tượng có suy nghĩ gì không. Đoàn lạnh lùng khai nhận “không nghĩ được gì cả, lúc đó chỉ làm theo bản năng”. Cho đến khi bị Phòng Cảnh sát hình sự xét hỏi, đấu tranh và khai nhận tội lỗi, lúc này Vương Văn Đoàn mới run lên vì sợ...

Nguồn: https://anninhthudo.vn/chuyen-chua-ke-ve-cuoc-dau-tri-voi-doi-tuong-giet-cuop-phi-tang-xac-nan-nhan-duoi-song-post476981.antd