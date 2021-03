Cụ 73 tuổi làm bé gái 15 tuổi mang thai

Thứ Năm, ngày 04/03/2021 10:01 AM (GMT+7)

Thấy cháu gái thường xuyên qua nhà chơi, bị can dụ dỗ quan hệ tình dục khiến nạn nhân có thai.

Cơ quan CSĐT Công an quận 2 (TP.HCM) vừa ra kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND quận 2 đề nghị truy tố Lê Duy Hiến (73 tuổi) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo kết luận điều tra, cháu BLTT (15 tuổi, ngụ quận 2) ở gần nhà nên thường xuyên đến nhà Hiến chơi. Khoảng cuối tháng 5-2020, cả hai nảy sinh quan hệ tình dục tự nguyện.

Cuối tháng 6-2020, cháu T. có biểu hiện lạ, được mẹ đưa đi khám thì phát hiện đã mang thai bảy tuần.

Cháu T. kể lại sự việc cho mẹ nghe. Gia đình đến báo với Hiến nhưng người này không thừa nhận. Do đó, gia đình đã đến Công an phường Bình Trưng Tây, quận 2 trình báo sự việc.

Tại Cơ quan CSĐT, Hiến thừa nhận toàn bộ hành vi. Tuy nhiên, Hiến khai chỉ quan hệ tình dục với cháu T. một lần duy nhất, ngoài ra không còn lần nào khác.

Hiến khai, khoảng tháng 5-2020, sau khi ăn cơm chiều xong, Hiến đi bộ tập thể dục ở khu vực gần nhà. Khi về gần nhà, Hiến thấy cháu T. đi sau lưng rồi tự ý vào phòng ngủ của mình nên cả hai quan hệ. Sự việc chỉ dừng ở đó cho đến khi mẹ cháu T. phát hiện cháu có thai.

Cháu T. cho biết do trước cửa nhà Hiến có kê một bộ bàn ghế đá nên cháu thường cùng các bạn ngồi chơi ở đây.

Khoảng sau Tết Nguyên đán năm 2019, thấy cháu T. đi ngang nhà, Hiến liền gọi vào bếp dụ dỗ quan hệ. Hiến cho cháu T. 30.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.

Sau đó, Hiến nhiều lần quan hệ với cháu tại phòng ngủ nhà mình. Lần cuối là khoảng cuối tháng 5-2020. Mỗi lần, Hiến cho cháu 20.000 - 50.000 đồng.

Cơ quan CSĐT có văn bản đề nghị Trung tâm pháp y (Sở Y tế TP.HCM) giải thích thêm việc giám định pháp y để xác định cụ thể bị can Hiến đã thực hiện hành vi quan hệ với bé T. một lần hay nhiều lần.

Tuy nhiên, Trung tâm Pháp y trả lời hiện chưa có phương pháp giám định pháp y nào giúp xác định thời gian và số lần nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Bị can Hiến có một số tình tiết giảm nhẹ là người có công với cách mạng, người phạm tội là người từ 70 tuổi trở lên. Sau khi gây ra hậu quả, bị can tự nguyện bồi thường thiệt hại 120 triệu đồng. Tình tiết tăng nặng, bị can phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, quy định tại điểm i khoản 1 Điều 52 BLHS.

