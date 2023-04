Công ty House Land lừa bán "dự án ma" cho 140 người

Để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tiền của nhiều người, từ tháng 7/2020 đến tháng 1/2021, Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH House Land (gọi tắt là Công ty House Land), đã liên hệ các chủ sử dụng đất tại xã Mỹ Hạnh Nam và xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, để thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mặc dù chưa được chủ sử dụng đất ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng uỷ quyền cho Công ty House Land và không lập dự án theo quy định pháp luật, nhưng Nguyễn Trường Sơn đã tự lập bản vẽ phân lô nền đất, bản vẽ phân căn hộ tại các dự án không có thật.

Các dự án không có thật này đều được giới thiệu là đất trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất ở tại nông thôn và diện tích cũng được chia thành rất nhiều loại để khách hàng dễ dàng lựa chọn.

Công ty House Land trả mặt bằng, ngưng hoạt động.

Đại diện Công ty House Land, Nguyễn Trường Sơn đã trực tiếp ký kết với khách hàng các hợp đồng bán nền đất, nhà ở, căn hộ tại dự án trên với mục đích sử dụng dùng để ở. Thực hiện theo hợp đồng, khách hàng đã nộp tiền cho Công ty House Land nhiều đợt, bằng cách nộp tiền mặt tại công ty hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Trường Sơn. Tuy nhiên, công ty không bàn giao nền đất, nhà ở, căn hộ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo nghĩa vụ cam kết. Đầu tháng 3/2021, Công ty House Land trả mặt bằng, ngừng hoạt động.

Khách hàng căng băng rôn đòi nợ khi biết bị Công ty House Land lừa.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định: Nguyễn Trường Sơn đã tự lập 7 dự án không có thật mang tên: dự án King Golden; dự án King Golden 2; dự án King Golden 3; dự án King Golden Plus; Queen House; căn hộ Family Home – Long An; căn hộ Mỹ Hạnh – Long An cùng tọa lạc tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; không làm thủ tục tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng đã chỉ đạo nhân viên thực hiện việc chào bán nền đất ở, nhà ở liền kề, căn hộ và cam kết sẽ thu mua lại sản phẩm đã phân phối.

Ngoài ra, Sơn còn tự ký hợp đồng, thu tiền của khách hàng tại “căn hộ Mỹ Hạnh 3 – Long An”, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 41,7 tỷ đồng của 140 cá nhân có nộp đơn tố cáo, đã đến cơ quan điều tra cung cấp lời khai, hợp đồng, chứng từ, tài liệu có liên quan, là bị hại trong vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ai là nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn trên khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 9- Phòng Cảnh sát Kinh tế) tại địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh; hoặc điều tra viên thụ lý (ĐT 0903341800) trước ngày 5/5/2023 để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Quá thời hạn nêu trên, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.

