Công bố hình ảnh kẻ bịt mặt, đội mũ đâm chết nữ nhân viên bán xăng

Thứ Sáu, ngày 12/07/2019 08:21 AM (GMT+7)

Cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đang truy tìm kẻ bịt mặt, đội mũ đâm chết nữ nhân viên bán xăng trong đêm.

Đối tượng bịt mặt dùng hung khí đâm chết nữ nhân viên bán xăng trong đêm - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã phát đi thông báo gửi công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án giết nữ nhân viên bán xăng ở xã Quỳnh Giang.

Theo tài liệu của cơ quan công an, đối tượng nghi vấn đâm chết nữ nhân viên bán xăng được xác định là nam giới từ 25-35 tuổi, dáng người bình thường, cao khoảng 1m65 - 1m70, nặng khoảng 65 - 75 kg, da ngăm đen, cắt tóc ngắn. Khi gây án, nghi phạm mặc áo phông màu trắng, quần kaki sáng màu, đi giày thể thao màu đen, đế giày màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen có sọc kẻ màu trắng ở giữa.

Cơ quan điều tra yêu cầu nếu đơn vị, cá nhân nào xác định được nghi phạm có đặc điểm tương tự như trên thì khẩn trương thông báo cho Công an huyện Quỳnh Lưu hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng hơn 2h ngày 10-7, trong lúc đang nằm ngủ trực tại một cửa hàng xăng dầu tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, chị Trần Thị Ph. (37 tuổi, ngụ xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bất ngờ bị một nam thanh niên dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong sau đó.