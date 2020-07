Công an truy tìm nghi can cầm dao đâm gục người phụ nữ trên phố

Thứ Ba, ngày 28/07/2020 06:37 AM (GMT+7)

Hiện công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã phát thông báo truy tìm hung thủ cầm dao giết người phụ nữ trên đường đi chợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hình ảnh nghi phạm Cương công an phát thông báo truy tìm.

Tối 27/7 Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã ra thông báo truy tìm đối tượng giết người tại khu vực Chợ Cửa Bắc, phường Hưng Bình, TP Vinh vào sáng 27/7. Đối tượng được xác định là Phan Công Cương (SN 1976), trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Sau khi gây án, đối tượng sử dụng xe máy nhãn hiệu Wave màu trắng đen bạc, mang BKS: 37K1-915.93 rời khỏi hiện trường.

Công an thông tin, nếu phát hiện đối tượng, đề nghị mọi người thông báo đến Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Vinh hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để bắt giữ đối tượng.

Đối tượng sau khi gây án bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, vào khoảng hơn 8h sáng 27/7, bà V.A (SN 1979, trú tại Quán Bàu, TP Vinh) chạy xe máy đi đến đầu hẻm 5, ngõ 1, đường Lê Lợi (thuộc khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh). Khi đi đến đoạn đường trên, bà A. đã bị đối tượng Cương đi xe máy màu trắng chặn lại. Đối tượng này lúc đầu cầm dao dài giấu trong chiếc áo kề vào cổ bà A. đe dọa, sau đó bất ngờ người này cầm dao đâm, chém liên tiếp vào người nạn nhân.

Khi bà A. ngã ra đường, đối tượng này vẫn truy sát đến cùng, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Khi sự việc diễn ra có một cô gái chứng kiến và vào can ngăn nhưng người này vẫn sát hại dã man nạn nhân rồi lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-an-truy-tim-nghi-can-cam-dao-dam-guc-nguoi-phu-nu-tren-pho-50202028763822...Nguồn: http://danviet.vn/cong-an-truy-tim-nghi-can-cam-dao-dam-guc-nguoi-phu-nu-tren-pho-5020202876382222.htm