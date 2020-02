Công an TP.HCM nói về khẩu súng AK Tuấn “khỉ” sử dụng trước khi bị tiêu diệt

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 18:00 PM (GMT+7)

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, khẩu súng mà Tuấn sử dụng gây án không phải của lực lượng công an.

Chiều 14/2, Công an TP.HCM và Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”- thượng úy Công an quận 11) gây ra tại Củ Chi ngày 29/1.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, Lê Quốc Tuấn gây án giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng vào chiều 29/1 và 30/1.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, bằng biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ nhân dân, Công an TP.HCM xác định Tuấn đang trốn trong căn nhà hoang tại khu đất rộng gần 10.000m2, tiếp giáp Tỉnh lộ 15, phía sau là một con rạch tại xã Tân Hiệp (Hóc Môn). Trong khuôn viên này có các công trình, nhà bỏ hoang.

Đối tượng Tuấn “khỉ” bị Công an tiêu diệt

Quá trình truy bắt, Tuấn chống trả quyết liệt để bổ trốn. Đối tượng lợi dụng địa hình, địa vật vừa chống trả vừa di chuyển để trốn. Tuấn bắn về phía lực lượng 3 phát, 1 phát không nổ. Để đảm bảo được lực lượng, đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an đã tiêu diệt đối tượng manh động.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói đó là “50 phút nghẹt thở” của lực lượng Công an TP.HCM cũng như các lực lượng khác.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, khẩu súng mà Tuấn sử dụng gây án không phải của lực lượng công an. Sau khi xảy ra vụ án, Công an TP.HCM đã cho kiểm tra tất cả các kho vũ khí, kết quả cho thấy không có khẩu AK nào bị mất, kể cả đạn. Đồng thời toàn bộ vũ khí được quản lý chặt chẽ. Về nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn sử dụng, hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra.

Người hiếu kỳ theo dõi vụ việc sau khi Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt

Theo điều tra, trưa 29/1, Tuấn và em họ Lê Quốc Minh (tức Minh "si đa", 27 tuổi) đến sòng bạc ở xã Tân Thạnh Đông (Củ Chi) chơi lắc tài xỉu. Thua hết tiền, Tuấn xin chơi tiếp nhưng các con bạc không chấp nhận. Tuấn về nhà lấy súng AK quay lại bắn nhiều phát khiến 4 người chết, một người bị thương.

Sau khi gây án, Tuấn lấy xe SH và một tỷ đồng ở sới bạc, trốn khỏi hiện trường. Số tiền này được Tuấn đưa cho bạn thân Phạm Thanh Tâm (tức Tý “Bà Dòm”, 33 tuổi). Tiếp tục bỏ trốn, Tuấn cướp xe Nouvo, bỏ lại 11 triệu đồng và xe SH. Đêm đó, hắn cướp xe máy khác của người đàn ông trên Tỉnh lộ 15 rồi bắn chết nạn nhân.

Tuấn bị truy nã về các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan vụ án, Lê Quốc Minh và Phạm Thanh Tâm đã bị bắt giữ.

Đến khuya 13/2, Tuấn bị lực lượng chức năng tiêu diệt ở xã Tân Hiệp (Hóc Môn).

