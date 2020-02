Cảnh sát dò tìm tang vật quanh khu vực tiêu diệt Tuấn "khỉ"

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 15:00 PM (GMT+7)

Hiện trường vẫn đang được phong tỏa hoàn toàn phục vụ công tác khám nghiệm, cảnh sát mở rộng khu vực rà soát, tìm tang vật.

Trưa 14-2, công an vẫn đang phong tỏa một đoạn đường Tỉnh lộ 15 đoạn giáp ranh giữa xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) và Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường sau khi Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn “khỉ”, bị tiêu diệt.

Hiện trường vụ vây bắt Tuấn "khỉ" được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: HT

Khoảng 10 giờ, song song với việc khám nghiệm trong căn nhà hoang, cảnh sát mở rộng khu vực tìm kiếm xung quanh. Theo ghi nhận, có khoảng 5 người dùng các thiết bị dò tìm kim loại rà soát xung quanh khu vực.

Xung quanh căn nhà là bãi cỏ khá cao, có nhiều lùm, bụi cây và diện tích dò tìm cả trăm mét vuông.

Cảnh sát dùng máy dò kim loại rà soát - Ảnh HT

Như đã đưa tin, ngày 29-1, Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”), mặc quần short jean, áo khoác đen, chạy xe Novou đến sới bạc ở khu vực vườn nhãn, cạnh chuồng bò của một hộ dân ở ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông) để sát phạt.

Sau đó Tuấn dùng khẩu AK bắn khiến 4 người tử vong tại chỗ, một người trọng thương, nguy kịch.

Công tác khám nghiệm, tìm tang vật được tiến hành nghiêm ngặt, tỉ mỉ - Ảnh HT

Tiếp đó, Tuấn cướp một chiếc xe SH màu đỏ tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuấn cũng được cho là đã cướp đi số tiền khoảng 1 tỉ đồng sau khi xả súng.

Trong quá trình tháo chạy, Tuấn tiếp tục khống chế cướp xe máy của một hộ dân.

Lê Quốc Tuấn

Lê Quốc Tuấn cũng là đối tượng nghi vấn trong một vụ nổ súng, giết người, cướp xe máy ở khu vực gần đó.

Tuấn cũng được cho là đưa số tiền khoảng 1 tỉ đồng cướp được cho Phạm Thanh Tâm (33 tuổi, tự Tý bà Dòm, ngụ huyện Củ Chi; là bạn thân) cất giữ.

Sau khi gây án, Lê Quốc Tuấn bỏ trốn. Công an nghi ngờ bị can này ẩn náu trong khu vực có nhiều kênh rạch, cây cối mọc um tùm tại ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi- cách hiện trường xả súng hơn 10km.

Liên tục sau đó, một lực lượng gồm hơn 500 cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM phối hợp với Bộ đội biên phòng cùng các lực lượng địa phương khác bao vây nhiều lớp, truy tìm.

Trước đó, CSCĐ, xe bọc thép cũng được điều đến để vây bắt Tuấn "khỉ" tại huyện Củ Chi. Ảnh: NY

Đến ngày 13-2, công an xác định Tuấn “khỉ” ẩn náu ở căn nhà hoang gần tỉnh lộ 15 giáp ranh giữa Hóc Môn và Củ Chi nên vây ráp.

Sau đó, Tuấn khỉ bị tiêu diệt vì có hành vi chống trả.

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/canh-sat-do-tim-tang-vat-quanh-khu-vuc-tieu-diet-tuan-khi-889657.html