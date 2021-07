Công an TP.HCM bắt đối tượng lợi dụng dịch COVID-19 để chiếm đoạt tài sản

Thứ Năm, ngày 29/07/2021 14:34 PM (GMT+7)

Lợi dụng tình hình dịch bệnh, Phụng đăng tải trên mạng xã hội cung cấp giấy xét nghiệm COVID-19, đăng ký dịch vụ tiêm vắc xin COVID-19… lừa nhiều người chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Phụng

Ngày 29/7, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.HCM) và Công an TP Thủ Đức vừa phối hợp kiểm tra, tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Phụng (25 tuổi, TP Thủ Đức) để làm rõ, xử lý hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đăng tải các thông tin sai sự thật nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP.HCM, lợi dụng tình hình dịch bệnh, Phụng đã đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội các nội dung thông tin gồm: Cung cấp giấy xét nghiệm COVID-19 để làm “giấy thông hành”, đi lại qua các trạm kiểm soát dịch (600.000 đồng/tờ); đăng ký dịch vụ tiêm ngừa vắc xin COVID-19; các loại dược phẩm để chữa trị khi nhiễm COVID-19 và bán hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Sau khi các nạn nhân chuyển tiền, Phụng chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền được chuyển.

Theo Công an TP.HCM, hành vi của Phụng đã tác động sai lệch đến nhận thức của người dân trong việc tổ chức tiêm ngừa vắc xin, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng.

Công an TP Thủ Đức đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, điều tra làm rõ để nhanh chóng đưa ra xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của Phụng.

