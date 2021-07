"Tạo" thày bói giả để lừa tình lẫn tiền của một phụ nữ suốt 5 năm

Thứ Sáu, ngày 16/07/2021 12:28 PM (GMT+7)

Lợi dụng sự mê tín của một phụ nữ, một đối tượng ở Thái Bình đã nhờ người đóng giả thầy bói để lừa cả tiền và tình của người phụ nữ này trong suốt hơn 5 năm.

Chiều 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt giam bị can đối với Vũ Đức Hiệp (38 tuổi, trú tại thôn Luật Nội Tây, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Điều tra ban đầu cho biết, hành vi lừa đảo của Hiệp kéo dài liên tục trong hơn 5 năm qua. Cụ thể, từ khoảng năm 2016 đến nay, thấy chị T.T.T.H (39 tuổi, ở xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) rất tin vào bói toán, Vũ Đức Hiệp đã tiếp cận làm quen, sau đó tự tạo ra một nhân vật ảo là “bà Lan thày bói” xem bói rất đúng và nổi tiếng và giới thiệu với chị H.

Vũ Đức Hiệp (trái) đã bị công an Thái Bình bắt tại nhà riêng - Ảnh: Hoàng Long

Để thuyết phục chị H. tin vào thày bói ảo này, Hiệp tìm hiểu hoàn cảnh của chị H. rồi mua sim rác, nhờ người giả làm “bà Lan thày bói” nhắn tin, gọi điện phán “vanh vách” gia cảnh, tâm trạng của chị H. rồi vẽ ra chuyện bị vong nhập để yêu cầu chị này đưa tiền cho Hiệp làm các thủ tục đi lễ, lễ tạ, đuổi “vong nhập”.

Kết quả, chị H. đã nhiều lần đưa tiền cho Hiệp. Số tiền này được hắn tiêu xài, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thậm chí, Hiệp còn tạo dựng việc y và "bà Lan thầy bói" bị Công an Hà Nội điều tra, phải chi tiền cho công an để “moi tiền” của chị H. Đến nay, số tiền Hiệp đã chiếm đoạt của chị H. lên đến hàng tỉ đồng.

Không dừng ở chiếm đoạt tiền bạc, Hiệp còn lợi dụng việc chị H. nhẹ dạ cả tin, tình cảm gia đình lại trục trặc để dụ dỗ, lôi kéo bị hại vào xòng xoáy ái tình với mình.

Trong quá trình lừa cả tình và tiền nêu trên, Hiệp cũng yêu cầu chị H. phải giữ kín bí mật, không được để người thân, gia đình biết chuyện.

Tuy nhiên, sau đó chị H. và gia đình đã phát sinh nghi ngờ, kiểm tra và phát hiện bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://tienphong.vn/tao-thay-boi-gia-de-lua-tinh-lan-tien-cua-mot-phu-nu-suot-5-nam-post1355776.tpo