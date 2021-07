Bị tố lừa đảo 36 tỷ, giám đốc công ty địa ốc bỏ trốn

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 11:39 AM (GMT+7)

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án để điều tra hành vi lừa đảo thông qua hình thức chuyển nhượng đất tại 3 dự án bất động sản trên địa bàn, Ngụy Khắc Vinh, Giám đốc Công ty địa ốc VHO đã bỏ trốn cùng với hàng chục tỷ đồng của khách hàng.

Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC03) thông tin, đã ra thông báo truy tìm đối tượng Ngụy Khắc Vinh (sinh năm 1988) để điều tra, làm rõ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH địa ốc VHO.

Trước đó, Công ty TNHH Địa ốc VHO do Ngụy Khắc Vinh làm Giám đốc bị người dân tố giác về việc nhận tiền nhưng không giao đất và bán một mảnh đất cho nhiều khách hàng khác nhau.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra. Tuy nhiên, công an xác định Ngụy Khắc Vinh, Giám đốc Công ty TNHH địa ốc VHO không có mặt ở nơi cư trú, không xác định nơi sinh sống và làm việc.

Ngụy Khắc Vinh (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, vào năm 2019, Dự án khu dân cư Vĩnh Phú 1, giai đoạn 2 tọa lạc tại phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An; Dự án khu dân cư Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và Dự án khu nhà ở Chánh Phú Hòa, phường Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát được Công ty TNHH Địa ốc VHO rao bán.

Do tin tưởng nên hàng chục khách hàng đã bỏ tiền ra mua đất. Tuy nhiên, sau khi đến thời gian hẹn phía công ty không có đất và sổ đỏ để giao. Thậm chí có dự án hai người mua chung một nền đất.

Sau thời gian gian đi đòi quyền lợi nhưng bất lực, khoảng 40 khách hàng đã làm đơn tố giác ông Ngụy Khắc Vinh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng.

Trụ sở công ty VHO

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, trong quá trình kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Địa ốc VHO trong ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án trên, Cơ quan CSĐT nhận thấy vụ việc xảy ra có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015. Vì vậy, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Địa ốc VHO để tiếp tục điều tra theo quy định.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đề nghị người dân ai biết thông tin và nơi ở của đối tượng báo ngay cho công an để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: https://tienphong.vn/bi-to-lua-dao-36-ty-giam-doc-cong-ty-dia-oc-bo-tron-post1354841.tpo