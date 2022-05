Công an mời người cầm dao chặn xe tải lên làm việc

Thứ Hai, ngày 09/05/2022 16:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Lực lượng công an bước đầu đã mời người cầm dao chém vỡ kính xe tải, làm tài xế bị thương lên làm việc.

Ngày 9-5, ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị), cho biết cơ quan công an vừa có báo cáo về vụ việc một người đàn ông dùng dao chém vỡ kính xe chở đất xảy ra trên địa bàn.

Hồ Minh Phúc là người cầm dao đánh vào kính xe tải chở đất. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao, chặn đầu xe ô tô chở đất. Người này sau đó đã chém vỡ kính của chiếc xe này.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe ô tô chở đất là anh Phan Văn H (SN 1985, ở xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Còn người cầm dao chặn xe tải là Hồ Minh Phúc (SN 1991, trú thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng).

Theo cơ quan công an, Phúc là người trông coi, quản lý tại một mỏ đất. Hôm xảy ra sự việc, do trời mưa, đường lầy lội nên anh Hải phải lấy đất san lấp công trình tại nơi khác thay vì lấy tại mỏ đất do Phúc trông coi.

Vì vậy, đã xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn dẫn đến việc Phúc cầm dao chặn xe, đập vỡ kính chắn gió, lấy xẻng đánh vào tay khiến anh Hải bị xây xát.

Hiện, Công an huyện Hải Lăng đang xử lý theo quy định.

Nguồn: https://plo.vn/cong-an-moi-nguoi-cam-dao-chan-xe-tai-len-lam-viec-post679199.htmlNguồn: https://plo.vn/cong-an-moi-nguoi-cam-dao-chan-xe-tai-len-lam-viec-post679199.html