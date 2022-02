Chặn xe, bắt giữ con nợ giữa đường và cướp ô tô

Đang lưu thông trên đường, anh Đ. V. T bị nhóm 4 đối tượng đi xe ô tô Fortuner 7 chỗ chặn đầu, bắt ép lên xe chở về Hưng Yên, đồng thời cướp luôn chiếc ô tô tải anh đang điều khiển. Sau đó, nhóm này ép anh T viết giấy bán chiếc ô tô tải nói trên, đồng thời viết giấy nhận nợ 180 triệu đồng..

Ngày 28/2, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Hoàng Văn Huy (SN 1985), Lều Văn Luận (SN 1996), Đinh Trung Hiếu (SN 2001), cùng trú ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Văn Hoàng (SN 1993), trú ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Huy.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 19/2, anh Đ.V.T, trú ở xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên điều khiển xe ô tô tải BKS 89C-034.54 lưu thông trên đường thì bị 4 đối tượng trên đi xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Fortuner chặn, ép đầu xe anh T. Sau đó, nhóm đối tượng đã bắt anh T đưa lên xe ô tô 7 chỗ, chở về Hưng Yên, đồng thời lấy xe ô tô của anh T. Trước sự đe dọa và ép buộc của các đối tượng, anh T. đã phải viết giấy bán xe ô tô trên và viết giấy vay nợ 180 triệu đồng do trước đó anh T. đã vay hơn 100 triệu đồng với lãi suất cao của một người trong nhóm này nhưng chưa trả lãi theo thỏa thuận.

4 đối tượng bị Công an thị xã Duy Tiên bắt giữ, điều tra

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an thị xã Duy Tiên đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Các mũi trinh sát đã đi các địa bàn lân cận để thu thập thông tin, rà soát, lập danh sách các đối tượng nghi vấn, khoanh vùng, xác minh, truy tìm đối tượng; đồng thời phối hợp với Công an thành phố Hưng Yên điều tra, bắt giữ được 4 đối tượng gồm: Hoàng Văn Huy là đối tượng cầm đầu, Lều Văn Luận, Đinh Trung Hiếu và Nguyễn Văn Hoàng. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ được vật chứng vụ án gồm 2 xe ô tô và các tài liệu khác.

Các đối tượng và tang vật vụ án tại cơ quan công an

Qua khám xét, thu thập tài liệu, bước đầu cơ quan Công an xác định từ cuối năm 2021 đến nay, các đối tượng đã cho gần 100 người vay lãi suất cao với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Được biết, đối tượng Hoàng Văn Huy từng có 1 tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hoàng có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cướp tài sản, mới ra tù cuối năm 2021. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

