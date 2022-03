Lời kể của nạn nhân thoát chết dưới những nhát đập của xe máy múc

Anh Lại Phúc Lộc, cán bộ thi công cao tốc kể lại giây phút kinh hoàng thoát chết khi bị xe máy múc rượt đuổi đập nát ô tô.

Sáng 3/3, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tài xế lái máy múc đập nát 2 tô tô trên công trường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Cơ quan CSĐT Công an huyện cũng đã bắt giữ khẩn cấp Đinh Văn Hoàng (24 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum), lái xe múc đang thi công công trình tại dự án này.

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng 3/3, anh Lại Phúc Lộc, Trưởng trạm thí nghiệm hiện trường (Công ty CP Kinh doanh thương mại và vật liệu xây dựng Tây Nguyên) - người điều khiển ô tô BKS: 60C - 122.26 chưa hết vẻ bàng hoàng khi thoát chết trong gang tấc tránh được những nhát đập như búa bổ từ xe máy múc do lái xe Hoàng cầm lái.

Theo lời kể anh Lộc, chiều 1/3, anh vừa đi công trường về đến lán trại chưa kịp dừng xe cố định thì xảy ra vụ việc kinh hoàng. Anh Lộc khẳng định không có mâu thuẫn với tài xế Hoàng.

Xe ô tô do anh Lộc điều khiển nát bét phần đầu và thân xe.

“Hai anh em cùng ở chung lán trại nhưng khác công ty nên mỗi khi đi làm về là nghỉ ngơi không tiếp xúc nhiều người. Thậm chí không biết anh này làm việc gì nên hoàn toàn không xảy ra xích mích với tài xế này. Việc có mâu thuẫn với ai hay không thì tôi không rõ”, anh Lộc nói.

Cũng theo lời anh Lộc khi tôi dừng xe trước lán trại bất ngờ chiếc xe máy múc di chuyển đến gần và ngỡ rằng xe này đang làm việc thi công bình thường. “Chiếc xe máy xúc đậu gần ô tô tôi đang ngồi, khoảng 2 phút sau bất ngờ lao tới và đập mạnh cán cuốc trước đầu xe. Tôi lùi xe ra, tài xế xe múc vẫn tiến tới đập mạnh cuốc vào xe. Tôi sợ quá đã kịp thời bung cửa thoát thân ra ngoài”, anh Lộc kể lại giây phút kinh hoàng.

Theo báo cáo của Liên danh nhà thầu vụ việc xảy ra vào lúc 17h30 chiều 1/3, tại km212+700 gói thầu XL04 có xảy ra vụ việc công nhân lái máy Đinh Văn Hoàng (25 tuổi) là lái máy trên công trường. Thời điểm trên Hoàng máy đào hiệu Kobe SK250 đập phá 1 xe tải, 1 ô tô bán tải tại khu lán trại công trường.

Lái xe Hoàng (xăm trổ) tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Từ ngày 21/2 đến cuối tháng 2/2022, lái xe Hoàng là công nhân thử việc và ở lán trại nêu trên. Thời gian này công nhân này không có mâu thuẫn hay xích mích với bất kỳ công nhân khác cùng làm việc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cán bộ phụ trách công trường đã thuyết phục và yêu cầu người này dừng hành động và rời khỏi cabin xe. Đồng thời trình báo Công an địa phương. Đến 17h46 Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đưa ông Hoàng về trụ sở công an để làm việc.

Sự việc xảy ra gây thiệt hại về tài sản, 2 ô tô hư hỏng nặng và không gây thiệt hại về người.

Tối cùng ngày (1/3), Công an đã tạm giữ ông Hoàng để lấy lời khai các nhân chứng là cán bộ công nhân viên Công ty CP Cầu đường New Sun (đơn vị chủ quản xe máy thiết bị).

Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

