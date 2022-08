Công an 3 tỉnh tìm bé gái 13 tuổi 'mất tích' cùng nam thanh niên

Thứ Tư, ngày 17/08/2022 23:02 PM (GMT+7) Chia sẻ

Quá trình tìm kiếm bé gái 13 tuổi gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng nỗ lực ngày đêm, lực lượng Công an đã tìm được cháu tại một phòng trọ cùng nam thanh niên.

Sáng 17-8, Công an huyện Bình Lục, Hà Nam đã có thông báo chính thức về kết quả điều tra vụ bé gái 'mất tích' gây xôn xao dư luận trên địa huyện trong những ngày qua.

Trước đó, ngày 12-8, Công an xã Hưng Công nhận được tin báo của gia đình anh Trần Văn Đ (SN 1977, trú xã Hưng Công, Bình Lục) về việc từ khoảng 16 giờ ngày 11-8 con gái anh là cháu T.K.H (SN 2009) bỏ nhà đi đâu không rõ, nghi vấn bị dụ dỗ.

Gia đình anh Đ. đã đến trụ sở Công an huyện cảm ơn lực lượng Công an đã không quản ngày đêm tìm con gái anh về với gia đình an toàn.

Nhận định cần phải khẩn trương tìm kiếm cháu bé càng sớm càng tốt, Công an huyện Bình Lục đã lên kế hoạch. Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an xã Hưng Công, Công an các xã, thị trấn tập trung tổ chức xác minh, truy tìm cháu bé.

Quá trình xác minh, truy xét, Công an gặp nhiều khó khăn khi thiếu thông tin, điện thoại của cháu H tắt máy, không liên lạc được,…

Tuy nhiên, bằng tinh thần vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 22 giờ ngày 16-8, lực lượng chức năng đã xác định chính xác nơi ở của cháu H.

Nam thanh niên được đưa về trụ sở lấy lời khai.

Ngay trong đêm, các tổ công tác Công an huyện Bình Lục phối hợp với Công an xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và Công an xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã tìm thấy cháu bé tại một nhà trọ trên địa bàn xã Phương Liễu cùng thanh niên Tăng Văn Nguyên (SN 1996, trú thôn Hạ Sơn, xã Vỹ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) về cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyên khai có hành vi dụ dỗ bé gái bỏ trốn. Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảm kích trước sự vào cuộc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an huyện Bình Lục, gia đình anh Đ đã đến trụ sở Công an huyện bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm tìm đưa cháu về với gia đình an toàn.

Nguồn: https://congan.com.vn/guong-sang/cong-an-3-tinh-tim-be-gai-13-tuoi-mat-tich-cung-thanh-nien-o-ph...Nguồn: https://congan.com.vn/guong-sang/cong-an-3-tinh-tim-be-gai-13-tuoi-mat-tich-cung-thanh-nien-o-phong-tro_135690.html