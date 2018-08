Côn đồ phóng ô tô tới trụ sở công an “đại náo”, làm điều liều lĩnh

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 18:10 PM (GMT+7)

Hải phóng xe ô tô vào thẳng trụ sở Công an TP.Đồng Hới, cầm dao đe dọa tấn công chiến sĩ công an và người dân tới liên hệ làm việc.

Cảnh sát bao vây bắt Lê Vũ Hải đang cố thủ trên ô tô. (Ảnh: Công an Quảng Bình)

Ngày 24/8, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin, Công an TP.Đồng Hới đã tạm giữ đối tượng Lê Vũ Hải (tức Hải “thái”, trú tại phường Đồng Mỹ, TP.Đồng Hới) để điều tra làm rõ vụ việc đối tượng xông vào trụ sở Công an TP.Đồng Hới gây mất trật tự, tấn công cán bộ chiến sĩ công an và người dân.

Theo cơ quan công an, khoảng 8h10 sáng 24/8, Hải “thái” điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Civic chạy thẳng vào sân trụ sở Công an thành phố Đồng Hới.

Sau đó, Hải cầm dao đe dọa, tấn công cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ và nhân dân đến liên hệ làm việc.

Công an TP.Đồng Hới lập tức triển khai lực lượng để khống chế thì Hải nhảy lên xe ô tô bỏ chạy. Tuy nhiên, cán bộ Công an TP.Đồng Hới trực bảo vệ đã nhanh chóng đóng cổng, không để Hải tháo chạy.

Biết không thể chạy thoát, Hải đóng kín cửa xe ô tô, cầm dao cố thủ trong xe. Hải còn bấm còi, chửi bới, đe dọa, gây mất trật tự, làm ảnh hưởng, đình trệ các hoạt động của Công an TP.Đồng Hới và khiến người dân đến liên hệ làm việc hoang mang, lo lắng.

Lực lượng Công an TP.Đồng Hới đã kiên trì vận động, thuyết phục nhưng Hải ngoan cố không chịu mở cửa xe.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ cố thủ trong xe, Lê Vũ Hải đã bị Công an TP.Đồng Hới khống chế tước hung khí và bắt giữ.

Hiện Công an TP.Đồng Hới đã lập biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang đối với Hải, đồng thời tạm giữ 1 xe ô tô Hải điều khiển cùng 1 con dao, 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone X.