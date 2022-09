Nam thanh niên 21 tuổi nghi nhảy lầu tử vong tại Campuchia

Nam thanh niên 21 tuổi quê Cà Mau được thông báo nhảy lầu tử vong ở Campuchia. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều 18/9, ông Lê Tuấn Hải, Chủ tịch UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), xác nhận anh N.P.H (SN 2001) là công dân của địa phương đã tử vong ở Campuchia.

Ông Nguyễn Đức Thịnh (cậu anh H.) cho biết: “Ngày 15/9, có một thanh niên đến gia đình thông báo H. nhảy lầu tử vong ở bên Campuchia. Người này cho biết có người quen làm ở Campuchia và người quen đó nhờ đến gia đình thông báo”.

Cũng theo ông Thịnh, người đến thông báo có cho số điện thoại của một người đang ở Campuchia. Ông Thịnh gọi vào số điện được cho thì người này cho biết cháu ông nhảy lầu tử vong ngày 13/9.

Hiện trường được cho là anh H. nhảy lầu tử vong bên Campuchia (ảnh CTV).

“Khi tôi gọi vào, người nghe điện thoại dặn gia đình không làm lớn chuyện, không báo Công an, cứ đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sẽ có người đón qua bên đó mang thi thể về, xong sẽ hỗ trợ từ 600 - 800 triệu đồng. Còn nếu gia đình làm to chuyện sẽ không nhận được thi thể, không nhận được tiền hỗ trợ. Tôi rất hoang mang nên đến trình báo cơ quan chức năng”, ông Thịnh kể. Sau đó, Công an địa phương xác minh người đến gia đình thông tin H. tử vong có người cậu đang làm việc ở Campuchia.

Người nhà của anh H. cung cấp thêm, H. sang Campuchia ngày 15/4 nhưng gia đình không ai biết. Trước đó, người chị họ giới thiệu cho H. làm bảo vệ TP Hồ Chí Minh. Thời gian H. ở Campuchia có liên lạc về gia đình nhưng không nói mình ở Campuchia mà chỉ nói đang ở TP Hồ Chí Minh.

“Tin nhắn mà H. nhắn về cho bạn thì công việc hằng ngày của H. là lên mạng nhắn tin lừa người khác với chỉ tiêu từ 100 - 200 triệu đồng. Hôm nào không đạt chỉ tiêu thì không được phát phiếu ăn cơm, bị đánh; còn phát hiện sử dụng điện thoại thì bị chích điện. Ngày đầu tiên H. làm không đạt chỉ tiêu bị lôi lên lầu 5 đánh, nhốt trên đó”, người chị họ của H. kể.

Sau sự việc xảy ra, người bạn H. cho biết cách đây mấy tháng H. điện về cho bạn nhờ hỗ trợ chuộc về nước. Nhưng do không được mượn tiền, người bạn nói về báo cho gia đình để giải quyết nhưng H. không cho vì sợ gia đình lo lắng. Nguyện vọng lớn nhất của gia đình hiện nay là mong cơ quan chức năng Việt Nam hỗ trợ sớm đưa thi thể H. về quê.

Thượng tá Đặng Văn Hữu, Trưởng Công an TP Cà Mau cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin có công dân tử vong, còn nguyên nhân như thế nào thì chưa xác minh cụ thể được. Hiện, chúng tôi đang phối hợp cơ quan chức năng cấp trên để hỗ trợ công dân và sớm đưa thi thể nạn nhân về nước”.

