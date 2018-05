Cô gái xinh đẹp có bầu 13 tuần chết bí ẩn: Mẹ chồng nói gì?

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 15:00 PM (GMT+7)

Gọi con dâu dậy ăn cơm, mẹ chồng bàng hoàng phát hiện con dâu tử vong nên hô hoán mọi người.

Bà H mong con trai trở về để làm sáng tỏ cái chết của con dâu đang mang bầu.

Sáng 21/5, lãnh đạo Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, sau 4 ngày chị Đ.T.D (23 tuổi, ở Gia Phú, Ninh Bình) tử vong, chồng chị này là anh N.H.C (28 tuổi) vẫn chưa ra cơ quan công an trình diện.

“Chúng tôi đang tích cực điều tra và cử người đi nhiều hướng để tìm người chồng”, lãnh đạo Công an huyện Gia Viễn thông tin.

Chia sẻ về khoảng thời gian chị Đ.T.D làm dâu gia đình, bà P.T.H (50 tuổi, mẹ anh N.H.C) cho biết, sau khi kết hôn, vợ chồng anh C và chị D sinh sống cùng gia đình bà H. Sau khi chị D có bầu, gia đình không để chị D đi làm công nhân dệt may nữa mà ở nhà tĩnh dưỡng.

“Các bạn của con trai tôi đều cho rằng con dâu tôi rất sung sướng vì được chồng nuông chiều hết mực…

Ở nhà cháu cũng chỉ toàn nằm trong phòng, không phải lo chuyện đồng áng. Cơm nước cũng là con gái tôi nấu rồi gọi dậy ăn chứ cháu cũng không phải nấu. Thậm chí cháu ăn ít còn bị C mắng", bà H kể lại.

Nhớ lại buổi tối phát hiện con dâu tử vong, bà H kể, lúc đó khoảng 18h, bà vào gọi chị D dậy ăn cơm thì vẫn thấy con dâu nằm im trên giường, mặt quay vào trong. Bà H tới kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện con dâu đã tử vong nên hô hoán mọi người.

Theo bà H, bà cũng rất mong muốn con trai quay về để làm sáng tỏ sự việc con dâu tử vong.

Cô gái trẻ 23 tuổi (trái) tử vong bất thường, còn chồng biến mất bí ẩn. (Ảnh facebook "Bao An Nguyen")

Ông Đinh Hồng Phong, Trưởng Công an xã Gia Phú cho biết, khoảng 19h ngày 18/5, công an xã nhận được thông tin chị D tử vong nên lập tức tới hiện trường kiểm tra.

"Khi đến nơi thì chúng tôi thấy D nằm trong phòng đắp chăn, trên cổ có vết lằn tím, mắt thâm quầng. Ngoài ra, ở cuối giường chị D nằm có một sợi dây vải", ông Phong cho biết.

Theo ông Phong, sau khi xảy ra sự việc, chồng của chị D không có mặt ở nhà. Nhận thấy cái chết của chị D có nhiều dấu hiệu bất thường nên Công an xã đã báo cáo công an cấp trên. Công an huyện Gia Viễn và Công an tỉnh Ninh Bình đã về khám nghiệm điều, điều tra.

Nói về cuộc sống hai vợ chồng anh C và chị D, ông Phong cho biết, hai vợ chồng mới kết hôn, chính quyền địa phương chưa phải can thiệp xử lý mâu thuẫn. Tuy nhiên, một số hàng xóm tiết lộ, vợ chồng anh C và chị D có xảy ra cãi vã nhỏ. Trước khi phát hiện tử vong, chị D đã chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống được một thời gian. Khi anh C vừa đón về thì xảy ra sự việc.

Ông Phong cho biết thêm, anh C chưa có tiền án nhưng từng bị công an xã xử phạt hành chính vì có hành vi ném đá vào nhà hàng xóm.