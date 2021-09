Cô gái xinh đẹp chết bí ẩn trong tuần trăng mật: Thi thể trên đường vắng

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 13:00 PM (GMT+7)

Sau khi vợ gọi điện thông báo xe hơi bị hỏng giữa đường, người chồng đã tức tốc lái xe máy đi đón. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh phát hiện ra thi thể vợ đã gục chết giữa đường...

Tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào cùng người chồng mới cưới, Justine Abshire (27 tuổi) đã kỳ vọng rất nhiều về một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, cô không biết rằng điều kinh hoàng đang chờ mình phía trước.

Vợ chồng son

Đôi vợ chồng mới cưới Justine Abshire và Eric Abshire

Bi kịch về cái chết đầy bí ẩn của Justine Abshire (27 tuổi) được phát hiện vào thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2006, trong lúc cô đang cùng người chồng mới cưới của mình là Eric Abshire (33 tuổi) tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào tại bang Virginia, Mỹ.

Đôi vợ chồng son gặp nhau lần đầu vào năm 1999 khi cả hai cùng làm việc tại một cửa hàng địa phương. Lúc đó, Justine là một nữ sinh 20 tuổi đảm nhiệm vị trí nhân viên thu ngân và Eric là người quản lý của cô ấy. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, cả hai không hề nảy sinh tình cảm đặc biệt dành cho nhau, họ chỉ đơn giản là những người đồng nghiệp tốt.

Về sau, Eric quyết định gia nhập thủy quân lục chiến và khi anh trở về, họ mới tình cờ gặp lại và kết hôn. Eric bắt đầu công việc kinh doanh vận tải của riêng mình và Justine cũng có một công việc mới hoàn hảo cho bản thân.

Là một cô dâu mới, Justine có rất nhiều kỳ vọng tươi sáng về cuộc hôn nhân của mình. Theo như bạn bè Justine chia sẻ, cô muốn cùng chồng mình có con nhanh nhất có thể. Lý do Justine khao khát có con ngay lập tức như vậy một phần xuất phát từ tình yêu trẻ nhỏ của Justine, khi công việc của cô là một giáo viên mầm non tại thị trấn Culpeper. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng lý do chính xuất phát từ người chồng của cô là anh Eric.

Trái ngược với Justine trong sáng và ngây thơ, Eric là một người đàn ông từng trải. Anh đã đổ vỡ hôn nhân một lần và có hai cô con gái nhỏ với vợ cũ. Mặc dù Justine rất yêu quý con riêng của chồng nhưng cô tin rằng một đứa con chung sẽ gắn kết cả hai, khiến họ thực sự trở thành một gia đình đúng nghĩa.

Tuy nhiên, mong muốn đó của Justine sẽ không bao giờ thành hiện thực khi vừa kết hôn xong, cô đã ra đi mãi mãi với một thảm kịch kinh hoàng trong tuần trăng mật của mình.

Thi thể trên đường

Trước khi thảm kịch của Justine xảy ra, cuối ngày hôm đó, một số đồng nghiệp của Justine đã gặp cô ấy trong lớp học thạc sĩ. Justine đến lớp muộn ba mươi phút và đeo kính râm trong nhà. Mặc dù đã cố gắng che giấu, những một vài người bạn của cô nhận ra giọng nói khàn đặc và đôi mắt sưng húp của Justine. Họ cho rằng trước khi đến lớp, Justine đã khóc rất nhiều.

Khi lớp học kết thúc lúc 7 giờ tối, Justine vội vã rời đi ngay lập tức. Các đồng nghiệp của cô không kịp hỏi han tình hình và họ cũng không ngờ đó sẽ là lần cuối cùng họ gặp Justine.

Đến lúc 1 giờ 57 phút sáng, một cuộc gọi 911 đã được gọi đến trung tâm cứu trợ thông báo về một vụ tai nạn đụng xe và tài xế bỏ chạy trên đường Taylorsville ở thị trấn Barboursville, bang Virginia. Cuộc gọi trên được một người dân trong khu vực liên lạc đến cảnh sát.

Nhận được báo án, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, họ phát hiện người chồng Eric đang ngồi bệt giữa đường, anh cuồng loạn và gào khóc không kiểm soát. Trong vòng tay ghì chặt của Eric là thi thể đẫm máu của người vợ Justine.

Theo quan sát sơ bộ, các nhà điều tra biết rằng Justine đã chết. Có vẻ như cô ấy đã bị đa chấn thương nghiêm trọng do bị xe cơ giới đâm. Thế nhưng điều họ cảm thấy lạ lùng là tại sao Eric lại có mặt tại hiện trường và anh hoàn toàn lành lặn, trong khi vợ anh ấy lại bị thương nặng như thế?

Eric khai với cảnh sát rằng vợ mình đã gọi cho mình vào lúc 1 giờ 19 phút sáng và nói rằng xe của cô ấy bị hỏng giữa đường nên gọi anh đến đón. Vì vị trí Justine gặp nạn chỉ cách nhà khoảng năm dặm nên Eric lấy xe máy đi đón vợ và để quên điện thoại ở nhà. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh thấy vợ đã nằm gục chết trên đường. Sau khi lấy áo khoác che chắn cơ thể vợ, anh đã chạy đến gõ cửa nhà người dân bên đường và nhờ họ gọi cứu trợ, nhưng tất cả đã quá muộn.

Cảnh sát tiếp nhận lời khai của Eric và yêu cầu anh để lại số điện thoại để cảnh sát liên lạc khi có thông tin kẻ đã lái xe đâm vợ anh rồi bỏ chạy. Thế nhưng, khi một viên cảnh sát gọi vào số điện thoại của Eric, tiếng chuông điện thoại của anh bỗng reo lên ngay trong túi áo khoác...

(Còn nữa)

-------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cô gái xinh đẹp chết bí ẩn trong tuần trăng mật vào 13h ngày... trên mục Pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-xinh-dep-chet-bi-an-trong-tuan-trang-mat-thi-the-tren-duong-vang-502021...Nguồn: http://danviet.vn/co-gai-xinh-dep-chet-bi-an-trong-tuan-trang-mat-thi-the-tren-duong-vang-5020218912591783.htm