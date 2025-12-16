Nóng: Cảnh sát triệt phá “boongke” bán lẻ ma tuý đặc biệt phức tạp ở Hưng Yên

Ngày 16/12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá “boongke” bán lẻ ma tuý đặc biệt phức tạp tại Tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá “boongke” bán lẻ ma tuý đặc biệt phức tạp ở xã Long Hưng, do đối tượng Vũ Ngọc Tân cầm đầu. Ảnh: CA Hưng Yên

Theo đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý xác định đối tượng Vũ Ngọc Tân, sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên (đối tượng từng có 4 tiền án về ma tuý và mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống) có hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” dưới hình thức lập boongke, bán qua lỗ cổng cho các đối tượng nghiện ma tuý.

Ngày 12/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Long Hưng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ Vũ Ngọc Tân khi đang đứng tại vị trí trước cửa số nhà 14, đường Nguyễn Tông Quai, tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên; thu giữ trên người đối tượng 02 (hai) gói ma tuý loại Heroin khối lượng 0,355 gam. Tân khai nhận đó là 02 (hai) gói ma tuý Heroine của Tân, mang theo để bán.

Vũ Ngọc Tân đã xây dựng tường rào cao, cổng sắt quây kín nhà, nuôi khoảng 10 con chó để bảo vệ, lắp hệ thống camera giám sát xung quanh “boong ke”. Ảnh: Công an Hưng Yên

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Ngọc Tân tại tổ dân phố Thị An - Tiền Phong, xã Long Hưng, thu giữ 01 bánh heroin khối lượng 350,450g, 3 túi zip đựng heroin khối lượng 18,884 gam, 01 túi zip chứa 21 gói ma tuý nhỏ tổng khối lượng là 2,487 gam, Tân chia nhỏ ra để bán cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở thứ 2 của Tân tại thôn Khổng, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên thu 02 (hai) túi zip bên trong đựng heroin khối lượng 41,359 gam. Tổng khối lượng ma tuý thu giữ được 413,535 gam.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đây là tụ điểm, "boong ke" ma túy đặc biệt phức tạp tại xã Long Hưng do Vũ Ngọc Tân xây dựng ngay tại nhà ở của mình.

Tân xây dựng tường rào cao, cổng sắt quây kín nhà, có nuôi khoảng 10 con chó để bảo vệ, lắp hệ thống camera giám sát xung quanh với mục đích chủ động phát hiện người lạ hoặc đối tượng nghiện ma túy đến nhà mua ma túy.

Khi phát hiện có người đến mua ma tuý, Tân trực tiếp bán qua lỗ cổng mà không ra ngoài, đồng thời thường xuyên thay đổi nơi cất giấu ma tuý gây khó khăn cho lực lượng Công an trong việc triển khai các phương án bắt giữ, khám xét.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.