Cô gái không mặc quần la hét trên mái nhà, đòi nhảy lầu ở Bình Thạnh

Thứ Hai, ngày 13/12/2021 15:08 PM (GMT+7)

Cô gái biểu hiện không bình thường, leo lên mái nhà 2 tầng ở quận Bình Thạnh la hét, nhảy múa đòi nhảy xuống đất.

Ngày 13-12, Công an phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM đang lập hồ sơ, làm rõ vụ việc một cô gái nghi ngáo đá, leo lên mái nhà đòi nhảy lầu trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, nhiều người dân xung quanh căn nhà 2 tầng trên đường Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh phát hiện một cô gái trẻ không mặc quần la hét, nhảy múa trên nóc căn nhà.

Cô gái này còn dọa sẽ nhảy lầu nên người dân hô hoán, điện báo cảnh sát.

Cảnh sát PCCC đến hiện trường tiếp cận đưa cô gái xuống đất.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Bình Thạnh và Công an phường 12 nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp giải cứu cô gái. Cảnh sát PCCC sau đó dùng xe thang tiếp cận cô gái và đưa xuống đất an toàn.

“Cô gái mặc đồ không đầy đủ, liên tục la hét trên mái nhà và dọa nhảy lầu. Người này được cảnh sát đưa xuống đất và đưa về phường” - một nhân chứng nói.

Trao đổi với PV, lãnh đạo phường 12, quận Bình Thạnh xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn.

Cô gái có biểu hiện nghi ngáo đá, hiện công an phường đang lập hồ sơ vụ việc để có bước xử lý tiếp theo.

