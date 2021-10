Đối tượng “ngáo đá” nhiễm HIV viết tâm thư xin lỗi mẹ

Thứ Sáu, ngày 08/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi gây náo loạn tại chợ Thương Mại (P. An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) do “ngáo đá”, đối tượng Huỳnh Chí Trung (1988, trú P. An Mỹ) đã bị Công an TP Tam Kỳ tạm giữ và đưa ra Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng điều trị, hiện tinh thần đang dần ổn định.

Lực lượng Công an khống chế đối tượng Trung.

Khuya 4-10, đối tượng Huỳnh Chí Trung lên cơn “ngáo đá” đứng trên lan can tầng 2 nhà la hét, dùng gạch, chậu cây, đồ đạc trong nhà ném xuống đường và các ki-ốt bán quần áo xung quanh tại khu chợ Thương Mại. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an TP Tam Kỳ đã cắt cử lực lượng theo dõi, bảo vệ hiện trường không cho người dân qua lại nguy hiểm.

Trước tình hình trên, sáng 5-10, Thượng tá Phạm Trường Sơn- Trưởng Công an TP Tam Kỳ, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười – Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ đã có mặt chỉ đạo, lên phương án cho lực lượng tiếp cận khống chế đối tượng. Do đối tượng Trung bị nhiễm HIV nên lực lượng Công an phải mang bao tay để tránh trường hợp xảy ra xô xát gây thương tích với đối tượng.

Theo kế hoạch, 1 tổ Cảnh sát 113 đứng dưới đường nói chuyện với đối tượng để gây sự chú ý, đồng thời hơn 10 CBCS Công an TP Tam Kỳ bí mật di chuyển lên tầng 2 nhà khống chế, bắt giữ đối tượng. Khám xét nhà của đối tượng Trung, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 2 cây mã tấu và 1 viên đạn AK. Ngay sau đó, Công an TP Tam Kỳ đã đưa đối tượng Trung ra điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà T.- mẹ đối tượng Trung, trải lòng: Trung là con út trong nhà, chưa lập gia đình nên ở với bà T. Từ lớp 1 đến lớp 9 Trung đều đạt học sinh khá giỏi, thi đỗ vào trường THPT Trần Cao Vân với số điểm cao. Thời gian học lớp 10 tại trường, Trung bị nhóm bạn xấu lôi kéo, chơi bời nên học tập sa sút. Thấy vậy, bà T. quyết định đưa Trung vào TP Hồ Chí Minh học, cách ly với nhóm bạn xấu. Thế nhưng, nhập học được 2 tuần thì Trung bỏ về nên bà T. đành cho Trung tiếp tục học tại trường THPT Trần Cao Vân. Theo bạn bè đi chơi học tập kém nên lớp 11 Trung đã bỏ học. Mặc dù gia đình nhiều lần khuyên ngăn nhưng Trung không nghe, từng bước lún sâu vào con đường nghiện ngập.

Trung “ngáo đá” đứng trên tầng 2 nhà quậy phá.

Những dòng tâm sự Trung viết gửi mẹ.

“Năm 2009, 1 người bạn trong nhóm bị nhiễm HIV, Trung đi kiểm tra thì phát hiện mình đã bị nhiễm do dùng chung kim tiêm sử dụng chất ma túy. Biết tin, tôi suy sụp hoàn toàn, tinh thần nó cũng sa sút bỏ ăn nhiều ngày. Thời gian sau, được gia đình động viên, Trung đã chấp nhận sự thật và đồng ý đi điều trị bệnh. Sau khi sử dụng chất ma túy, nó có nhiều hành động lạ nhưng khi tôi đến nói chuyện thì nó bình tâm lại, không nói lớn tiếng và quậy phá.

Ngày nó bị Công an bắt, tôi thấy tờ giấy để trên bàn, nó viết những dòng tâm sự gửi mẹ: “Con nợ mẹ một lời tạ ơn – Cả cuộc đời mẹ dành cho con. Có lẽ chẳng thể nào trả mẹ được hết công lao sinh thành – Nợ mẹ suốt đời một lời xin lỗi. Cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió giữa giông tố cuộc đời, vòng tay mẹ che chở vỗ về”.

Đọc những dòng tâm sự của con, lòng tôi đau như ngàn mũi kim đâm vào tim. Nó sa ngã, hư hỏng nhưng luôn hiếu thảo, thương mẹ. Lo sợ nó nghĩ quẩn, tôi đã làm đơn gửi Công an TP Tam Kỳ xin đưa nó đi cai nghiện thời gian dài để bình tâm lại”, bà T. nghẹn ngào tâm sự.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP Tam Kỳ cho biết, đối tượng Huỳnh Chí Trung có nhiều tiền án, tiền sự. Cụ thể, năm 2004, bị TAND TP Tam Kỳ tuyên 9 tháng tù treo tội “Trộm cắp tài sản”; năm 2010 bị tuyên 36 tháng tù tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Do đối tượng Trung nghiện ma túy nặng, nên địa phương đã nhiều lần đưa đi cai nghiện bắt buộc, nhưng sau khi về địa phương lại tái nghiện nặng hơn. Trong cơn “ngáo đá”, Trung ném đồ đạc ra đường sẽ gây ảnh hưởng đến người dân, do đó, sau khi tinh thần đối tượng Trung ổn định sẽ được đưa đi cai nghiện bắt buộc.

