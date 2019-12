Chưa bắt được nghi can sát hại gia đình người Hàn Quốc ở Sài Gòn

Thứ Hai, ngày 23/12/2019 12:44 PM (GMT+7)

Công an TP.HCM cho biết chưa bắt được nghi can tấn công gia đình 3 người Hàn Quốc ở quận 7 rồi đốt xe ô tô phi tang.

Chiếc ô tô nghi can sau khi lấy từ nhà của nạn nhân đã chạy đến khu vực cầu Thủ Thiêm 2 để đốt phi tang.

Ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin, đang truy bắt nghi can tấn công 3 người Hàn Quốc ở quận 7 khiến 1 người tử vong. Một số tờ báo đăng tin đã bắt được nghi can là chưa chính xác. Hiện, đơn vị đang tập trung lực lượng truy xét nghi can này.

Theo Công an TP.HCM, nghi can là nam giới người Hàn Quốc, từ 20-25 tuổi, cao khoảng 1m67, tóc đen, trán cao, da trắng, đeo kính cận gọng đen, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn.

Đây là vụ giết người, cướp tài sản có yếu tố nước ngoài đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận hết sức quan tâm. Công an TP. HCM yêu cầu bất cứ ai có thông tin gì liên quan đến nghi can nói trên phải thông báo đến Phòng Cảnh sát hình sự để bắt giữ kịp thời.

Trước đó, rạng sáng 21/12 nghi can đã trèo tường rào vào nhà của gia đình ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) ở khu Hưng Phước 1 (phường Tân Phong, quận 7) tấn công bà Jung Yuong Sook (49 tuổi, vợ ông Yoon Sang Yong) khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng cũng dùng hung khí tấn công ông Yoon Sang Yong và đâm vào con gái là bé Yoon Jeong Jyi (16 tuổi) khiến cả hai bị thương nặng.

Sau khi gây án, nghi can lấy nhiều điện thoại di động của các nạn nhân đồng thời lấy 1 xe ôtô Chervolet Spark của gia đình để trước nhà, rồi tẩu thoát về khu vực cầu Thủ Thiêm 2, thuộc phường Bình An, quận 2, đồng thời đốt xe phi tang vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày.

