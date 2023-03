Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo “nóng” vụ mẹ kế đánh con chồng bầm tím khắp người

Bé T bị đánh bầm tím khắp người

Ngày 7/3, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc về việc có giải pháp bảo vệ trẻ bị bạo hành ở xã Lợi An gửi đến UBND các huyện, thành phố và Sở LĐ-TB-XH.

Theo đó, thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành... tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 26/2 đến ngày 1/3, đã xảy ra 4 vụ trẻ bị đuối nước... yêu cầu UBND các huyện, TP Cà Mau thực hiện nghiêm các nội dung đã chỉ đạo.

“Đối với việc trẻ bị bạo hành ở xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, yêu cầu UBND huyện Trần Văn Thời khẩn trương triển khai các giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ, giải quyết dứt điểm không để vụ việc phát sinh. Đặc biệt, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian xử lý. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định”- văn bản nêu.

Trước đó, vào ngày 22/2, giáo viên Trường Tiểu học 2 Lợi An phát hiện em L.M.T. đang học lớp 1 có nhiều biểu hiện bất thường. Sau đó, giáo viên kiểm tra thì phát hiện trên cơ thể em có nhiều vết bầm tím do bị đánh.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt tại nhà mẹ kế em T. là bà H.M.N. (ngụ xã Lợi An) để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại đây, bà N. cho hay trước đó T. đã lấy trộm 20.000 đồng của cha bà. Trong lúc nóng giận, bà N. đã dùng nhánh tre đánh con riêng của chồng để lại nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

