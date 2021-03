Chú ruột nhiều lần hiếp dâm cháu gái tới có thai

Chủ Nhật, ngày 21/03/2021 00:33 AM (GMT+7)

Tại cơ quan công an bước đầu, Đỗ Văn Lại thừa nhận đã 5 lần quan hệ tình dục với cháu T., là cháu ruột, trong đó có 2 lần quan hệ khi T. dưới 13 tuổi.

Ngày 20-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Bảo vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lại (xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) về hành vi hiếp dâm người dưới 13 tuổi, khiến nạn nhân có thai.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 12-3, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo của gia đình cháu Đ.T.T (SN 2007, ở xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) tố cáo Đỗ Văn Lại (SN 1976, ở cùng địa chỉ trên), có hành vi quan hệ tình dục với T., khiến bé gái có thai, hiện đã 14 tuần tuổi.

Đáng chú ý, Đỗ Văn Lại là chú ruột của nạn nhân.

Khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra, thu thập tài liệu, Công an huyện Vĩnh Bảo đã triệu tập Đỗ Văn Lại.

Tại cơ quan công an bước đầu, Đỗ Văn Lại thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với cháu T.. Theo lời khai, Lại đã 5 lần giở trò đồi bại với cháu T., trong đó có 2 lần quan hệ khi T. dưới 13 tuổi.

Cơ quan Công an huyện Vĩnh Bảo đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Lại về hành vi hiếp dâm trẻ vị thành niên. Sau đó, cơ quan công an huyện Vĩnh Bảo đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, Đỗ Văn Lại đã bị khởi tố bị can và tạm giam về hành vi hiếp dâm người dưới 13 tuổi.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/chu-ruot-nhieu-lan-hiep-dam-chau-gai-toi-co-thai-2021032019413731.htm