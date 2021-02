Chân dung "yêu râu xanh" hiếp dâm nữ sinh trong thang bộ chung cư ở Hà Nội

Thứ Hai, ngày 01/02/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nạn nhân mà đối tượng Đào Văn Thắng (SN 1997, HKTT tại Phán Thủy, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) "nhằm" tới là nữ sinh của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, đang có nhu cầu tìm việc làm.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa làm rõ vụ án, ra quyết định tạm giữ hình sự Đào Văn Thắng (SN 1997, thường trú tại Phán Thủy, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), đối tượng đã ngụy trang dưới vỏ bọc của một người tuyển việc làm, chuyên “nhằm” vào những sinh viên nữ trẻ vừa “chân ướt chân ráo” về Hà Nội học tập, đang có nhu cầu tìm việc làm rồi đưa họ vào cầu thang bộ của các khu chung cư cao cấp thực hiện hành vi đồi bại.

Cô gái trẻ mắc bẫy kẻ bệnh hoạn

5 ngày đã trôi qua kể từ sau vụ án thương tâm, Thượng tá Lê Xuân Hanh, Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai và các điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự Công an quận vẫn không thể quên được gương mặt đẫm nước mắt; thân thể đầy những vết thương và đôi mắt vô hồn của cô gái sinh năm 2002, Nguyễn Thị L (trú tại tỉnh Nghệ An) khi bước chân vào trụ sở Cơ quan công an...

Theo lời khai của nạn nhân, cô bị một kẻ quen qua Facebook lừa đi phát tờ rơi tại một khu chung cư. Nhưng sau đó đã bị kẻ này hiếp dâm trong cầu thang bộ một chung cư cao cấp trên địa bàn quận Hoàng Mai...

Đối tượng Đào Văn Thắng tại Công an quận Hoàng Mai.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã đưa nạn nhân L đi khám thương tích và khám xâm hại tình dục tại Trung tâm Pháp y Hà Nội xác định L bị thương tích vùng mặt, vùng đầu; bị xâm hại tình dục...

Cùng với việc phối hợp làm công tác tâm lý, động viên người bị hại, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành rà soát hệ thống camera tại chung cư và các khu vực lân cận. Song, các hình ảnh thu được về đối tượng nghi vấn hầu như không có...

Các trinh sát đồng thời có mặt tại công ty nơi đối tượng đăng ký tuyển người nhưng không thu được thông tin. Cùng với việc rà soát, Công an quận Hoàng Mai đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để dựng chân dung đối tượng gây án. Từ những thông tin thu thập được kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19-1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ được đối tượng gây án là Đào Văn Thắng tại khu vực phố Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chân dung kẻ biến thái

Gặp Đào Văn Thắng tại trụ sở cơ quan điều tra khi anh ta vừa bị bắt. Theo lời Thắng thì anh ta là con thứ hai trong gia đình, trên Thắng có một người chị gái. Cũng theo lời Thắng thì từ nhỏ Thắng thường xuyên bị bố đẻ mang ra so sánh với các bạn bè cùng trang lứa. Mâu thuẫn giữa anh ta và người cha ngày càng lớn hơn tới mức sau này ông đã từ con. Trong khi mẹ đẻ lại bận với gánh hoa quả quanh năm lo mưu sinh nên chẳng có nhiều thời gian quan tâm đến sự thay đổi tâm sinh lý của con trai. Cách đây không lâu, Thắng ra ngoài thuê nhà ở riêng, không có người định hướng cho cuộc sống và quản lý, đối tượng càng buông thả.

Khi xem những hình ảnh lưu giữ trong điện thoại của Đào Văn Thắng, tôi không khỏi rùng mình trước lối sống bệnh hoạn của một thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ. Trong thẻ nhớ điện thoại, ngoài những hình ảnh ghi lại hành vi phạm tội của đối tượng với nạn nhân L và một nạn nhân khác thì đều là những hình ảnh nhạy cảm... Có khi là những bức ảnh trần trụi anh ta lượm lặt trên mạng Internet; cũng có khi là ảnh Thắng tự chụp khi tình cờ nhìn thấy những các cô gái mặc thiếu vải, hở hang mà anh ta bắt gặp ở trên đường.

Sau khi gây án, đối tượng về nhà giặt sạch quần áo nhằm xóa dấu vết.

Đầu tháng 12-2020, Đào Văn Thắng lập tài khoản Facebook “Minh Nguyễn” và sử dụng để đăng tin tìm người đi phát tờ rơi tại khu đô thị cao cấp nhằm khống chế, đe dọa các nạn nhân cho anh ta quan hệ tình dục rồi đăng tải thông tin trên trong nhóm “Tìm việc làm thêm part-time, full time Hà Nội”.

Thắng khai nhằm vào những sinh viên vừa ra trường đang có nhu cầu tìm việc làm; nạn nhân nữ là người tỉnh ngoài lần đầu tiên vào các chung cư cao cấp, không biết cấu tạo của các cầu thang bộ nên đã đi theo hướng dẫn của đối tượng khi di chuyển trong khu vực cầu thang. Từ đó, đối tượng dễ dàng khống chế nạn nhân nhằm thực hiện hành vi xâm hại.

Chị L là một trong những con mồi đã rơi vào cái bẫy do Thắng đặt ra. Khoảng 15h ngày 16-1, trong quá trình lên mạng mạng tìm việc làm, nạn nhân thấy Facebook “Minh Nguyễn” đăng tìm người phát tờ rơi ở khu đô thị, thời gian 16h đến 18h nhận lương 120.000 đồng. Sau khi đọc thông tin trên, L đã dùng tài khoản Facebook của mình nhắn tin và được “Minh Nguyên” đồng ý, hẹn 15h40' đến trước một trung tâm thương mại trên địa bàn quận Hoàng Mai và gọi vào số điện thoại đăng ký Zalo là “Thanh” (do Thắng đánh nhầm từ “Thang” không dấu) để đi phát tờ rơi cùng.

Đúng hẹn, L đến địa điểm trên rồi gọi điện cho Thắng. Thắng bắt xe Grab từ ngách 26 ngõ 114 Hàm Tử Quan đến gặp nạn nhân L, rồi cả 2 đi bộ vào khu chung cư để phát tờ rơi. Thắng chọn khu vực tầng này vì trước đó đối tượng đã có sự nghiên cữu kỹ lưỡng; biết được quy trình công tác an ninh của khu chung cư cao cấp là chỉ người ở bên trong tòa nhà mới mở được cửa cầu thang bộ; người ở bên ngoài thì không mở được.

Sau đó, Thắng đưa tờ rơi cho nạn nhân đi phát dãy bên phải theo hướng cầu thang máy, Thắng phát bên trái xong thì bảo nạn nhân cùng đi xuống tầng 21 bằng cầu thang bộ phát tiếp. Đúng theo sự tính toán của Thắng, khi nạn nhân L mở cửa để ra tầng 21 thì không được, tiếp tục đi xuống tầng 20, 19, 18 thì Thắng đều đi theo nhưng vẫn không mở được cửa.

Sau đó, Thắng bảo L lên tầng 22 để tìm cách mở nhằm điều nạn nhân đến các vị trí thực hiện hành vi đồi bại. Khi cả Thắng và L lên tầng 22 thì cửa vẫn không mở được, anh ta giả vờ cùng ngồi đợi với nạn nhân trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thì nạn nhân muốn về. Và thế là, cô gái trẻ đã trúng bẫy của anh ta đồng ý cùng đi bộ xuống tầng 1 để ra về. Khi đến chiếu nghỉ cầu thang bộ tầng 8, Thắng bắt đầu giở trò đồi bại. Kẻ bệnh hoạn “chặn” không cho nạn nhân đi xuống tiếp, rồi ôm hôn, cởi áo khoác nhằm thực hiện hành vi đồi bại nhưng đối tượng đã gặp phải sự chống trả quyết liệt. L cào cấu vào cổ Thắng nhưng lúc đó anh ta như một con thú hoang dại, sức lực yếu ớt của cô gái trẻ không thể ngăn cản được anh ta.

Những vết thương trên thân thể đối tượng Thắng do bị nạn nhân chống cự quyết liệt.

Lợi dụng lúc Thắng đang nghe điện thoại..., L đá Thắng rồi dùng hết sức bình sinh chạy xuống tới tầng 6 nhưng bị đối tượng bắt lại. Lúc này, kẻ bệnh hoạn vừa túm tóc, vừa lôi L lên tầng 8 vừa chửi bới “Bây giờ một là mày chết, hai là tao chết”... Khi đối tượng bỏ tay ra, L sợ hãi chạy vào góc sát của cầu thang rồi ngồi xuống thì đối tượng đấm đá liên tiếp vào đầu và người khiến nạn nhân choáng váng, chiếc điện thoại trong người văng ra đất. Ngay lúc đó, Thắng cầm điện thoại, yêu cầu L mở khóa màn hình rồi xóa tin nhắn messenger giữa anh ta và L cùng tài khoản Facebook “Minh Nguyễn” rồi tiếp tục chửi bới và đe dọa...

Quá sợ hãi trước sự hung bạo của Thắng, nạn nhân L buộc phải làm theo yêu cầu của kẻ bệnh hoạn. Trong quá trình này, L tìm cách phản kháng nhưng sức lực yếu ớt của cô gái không thắng được dục vọng và thú vui bệnh hoạn của kẻ thủ ác. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội lần đầu tiên, Thắng sợ khi đi xuống tầng 1, nạn nhân hô hoán mọi người thì Thắng sẽ bị bắt nên đối tượng lấy cớ tiếp tục yêu cầu nạn nhân lên tầng 22 hoặc 30 mới có lối ra. Tại đây, đối tượng vẫn không buông tha nạn nhân. Khi lên tới tầng 22, L quá mệt ngồi nghỉ tại bậc cầu thang bộ lên tầng 23 thì đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân phải cho quan hệ tình dục. Cô gái trẻ van xin nhưng đối tượng vẫn không buông tha... Thắng tiếp tục đưa nạn nhân lên tầng 35, tại đây, kẻ thủ ác đã dùng điện thoại của mình để gọi điện về nhà cho gia đình L yên tâm nhưng không liên lạc được. Lúc này, L đã mệt mỏi và sợ hãi quá dựa vào tường ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Dục vọng nổi lên, Thắng lấy điện thoại Samsung đang sử dụng chụp ảnh mình trong tư thế không mảnh vải che chân còn nạn nhân đang nằm ngủ. Rồi đối tượng tiếp tục đe dọa, ép nạn nhân quan hệ tình dục đến khoảng 8h sáng ngày 17-1...

Lúc này, thấy trời đã sáng, Thắng lo sợ sự việc bị phát hiện nếu đi cùng nạn nhân xuống tầng 1 nên đã nghĩ cách lừa cô gái trẻ bằng việc đi mua đồ ăn sáng. Do lo sợ bị phát hiện, trong quá trình này, đối tượng liên tục kiểm tra. Cụ thể, Thắng 2 lần đi xuống tầng 18, 19 rồi quay lại để kiểm tra..., khi phát hiện L không đi cùng xuống và có cảm giác an toàn thì đối tượng đi xuống tầng 1 rồi phóng như bay ra khỏi khu chung cư cao cấp về nhà; thay và giặt toàn bộ quần áo, tìm cách xóa toàn bộ chứng cứ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đào Văn Thắng về hành vi hiếp dâm.

Quá trình điều tra, Thắng khai nhận với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thực hiện hành vi đồi bại với một nữ sinh viên khác tại chính khu nhà chung cư cao cấp trên.

Hiện, vụ án đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra mở rộng.

