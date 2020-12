Chủ quán karaoke điều tiếp viên phục vụ “thượng đế” từ A - Z

Khi khách có nhu cầu, Thịnh sẽ điều tiếp viên phục vụ các “thượng đế” từ A - Z trong 2 căn phòng ngủ của quán karaoke.

Nguyễn Văn Thịnh tại trụ sở công an

Ngày 22/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chi Lăng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thịnh (SN 1983, trú tại thôn Đơn Xa, xã Hoà Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Chứa mại dâm.

Trước đó, vào 22h30 ngày 16/12, đội Cảnh sát hình sự công an huyện Chi Lăng đã phát hiện, bắt quả tang trong 2 gian phòng ngủ tầng 2 quán karaoke Lộc Vừng, thôn Đơn Xa do Nguyễn Văn Thịnh làm chủ và quản lý có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận việc bán dâm cho khách đã được Nguyễn Văn Thịnh và các đối tượng gái mại dâm thống nhất từ khi đến làm nhân viên quán karaoke Lộc Vừng.

Ngoài phục vụ khách tại phòng hát karaoke, các nữ tiếp viên sẽ bán dâm khi khách yêu cầu, mỗi lần mua dâm khách phải trả số tiền 400.000 đồng/lượt. Sau khi bán dâm xong cho khách, Nguyễn Văn Thịnh được chia 150.000đ/lượt.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo pháp luật.

