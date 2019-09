Nổ chùm bóng bay trong buổi khai mạc, 3 cầu thủ Sông Lam Nghệ An bị bỏng nặng

Thứ Tư, ngày 18/09/2019 17:08 PM (GMT+7)

3 cầu thủ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An bị bỏng nặng do chùm bóng bay phát nổ trong buổi khai mạc bóng đá.

Hai trong ba cầu thủ U14 - Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An bị bỏng nặng

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện này đang điều trị cho 3 bệnh nhân là cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An bị bỏng nặng do chùm bóng bay phát nổ.

Trước đó, vào ngày 15/9, tại sân tập trong trụ sở của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có diễn ra lễ khai mạc trận bóng đá giữa các ngân hàng. Thời điểm này ban tổ chức có sử dụng một số chùm bóng bay được bơm đầy khí hidro.

Lúc này, nhóm cầu thủ U14 - Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An gồm: Nguyễn Duy Đạt (trú xã Thanh Tường, Thanh Chương), Tăng Ngọc Quân (trú xã Diễn Hạnh, Diễn Châu) và Phạm Minh Hiếu (trú xã Nghi Phú, TP. Vinh) đã kéo chùm bóng bay lại sát phía mình mục đích để che nắng. Khi đang đứng dưới chùm bóng bay thì bất ngờ chùm bóng bay phát nổ.

Vụ nổ đã khiến 3 cầu thủ Đạt, Hiếu và Quân bị bỏng nặng và được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu. Qua kiểm tra tại bệnh viện xác định 3 cầu thủ bị bỏng ở vùng mặt, cổ, tay. Hiện các cầu thủ đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện này.

Ngoài ra trong vụ nổ này còn khiến ông Lâm (bảo vệ) cũng bị bỏng nặng hiện đã được chuyển đi bệnh viện tại Hà Nội để điều trị.