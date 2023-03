Chồng hờ trình báo vợ chết trong nhà sau khi bị đánh

Chiều 28/2, ông N.V.T (SN 1981, ngụ xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) là chồng hờ của bà L.T.T.L (SN 1983) đến Công an địa phương trình báo vụ việc phát hiện vợ tử vong bất thường trong nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Hàm Hiệp đã đến bảo vệ hiện trường, báo cáo lên Công an huyện Hàm Thuận Bắc và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận đến hiện trường điều tra.

Căn nhà xảy ra vụ việc

Qua lấy lời khai bước đầu, ông T. khai chiều 27/2 tại nhà có tổ chức ăn nhậu, sau đó giữa ông và bà L. cãi nhau, ông có đánh bà L.

Đến rạng sáng 28/2, ông rời nhà đi làm và chiều về thì thấy nhà đóng cửa nên trèo cửa sổ vào trong kiểm tra thì phát hiện bà L. tử vong trong phòng ngủ.

Đến tối 28/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận mới hoàn tất việc khám nghiện hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân bà L. tử vong.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/chong-ho-den-cong-an-khai-bao-vo-ho-chet-bat-thuong-trong-nha_144077.html