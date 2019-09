Chồng dùng đá đập vào đầu vợ tử vong

Thứ Tư, ngày 11/09/2019 20:00 PM (GMT+7)

Vợ chồng Phinh cãi nhau dẫn đến xô xát, bà H. chạy ra đường kêu cứu thì bị vấp chân ngã xuống đường. Thấy vậy, Phinh chạy đến dùng đá đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 11/9, Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ nghi can Thạch Phinh, 43 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là bà La Thị H., 47 tuổi, vợ nghi can.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h50 ngày 11/9, vợ chồng Phinh cãi nhau dẫn đến xô xát. Bà H. chạy ra đường kêu cứu thì bị người chồng đuổi theo.

Quán nhậu 9999, nơi xảy ra vụ việc.

Khi nạn nhân chạy đến trước quán nhậu 9999 thì vấp chân ngã xuống đường. Người vợ chưa kịp đứng dậy, Phinh chạy đến dùng đá đánh vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.