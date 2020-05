Chống đua xe, CSGT bị "quái xế" tông nhập viện Chợ Rẫy

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 08:34 AM (GMT+7)

Thấy lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn, Nam đã tắt đèn xe rồi tông thẳng vào 1 cảnh sát giao thông.

Hiện trường thiếu tá Hồ bị "quái xế" tông vào người.

Sáng 3/5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, thiếu tá Nguyễn Lê Hồ (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Tiền Giang) hiện vẫn đang điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy do bị “quái xế” tông thẳng vào người trong lúc chống đua xe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 2/5, Phòng CSGT cùng phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Châu Thành phát hiện nhóm người rất đông đang chuẩn bị tổ chức đua, kéo xe trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Long Định, huyện Châu Thành).

Hàng chục cán bộ chiến sĩ công an triển khai phương án chống đua xe. Nhóm “quái xế” này di chuyển từ hướng Cái Bè về Trung Lương, nhưng do người tham gia giao thông đổ về TP.TPHCM quá đông nên đã quay đầu ngược lại và tổ chức kéo, đua xe.

Tổ công tác của thiếu tá Nguyễn Lê Hồ được phân công chốt chặn vòng 1. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe thì Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 2002, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) đã tắt đèn xe, tông thẳng vào thiếu tá Nguyễn Lê Hồ. Cú tông cực mạnh đã làm thiếu tá Hồ gãy chân, xuất huyết não và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Sau đó, nhóm “quái xế” này tiếp tục đua, kéo thêm khoảng hơn 1km thì bị tổ công tác thứ 2 đón bắt. Phát hiện tổ công tác, nhóm “quái xế” này tiếp tục quay đầu ngược về hướng Trung Lương nhưng đã bị nhiều tổ công tác khác bắt gọn. Tại đây, lực lượng Công an đã tạm giữ 20 đối tượng và 19 xe gắn máy.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/chong-dua-xe-csgt-bi-quai-xe-tong-nhap-vien-cho-ray-1084613.html