Sau nẹt pô đinh tai nhức óc nhóm "quái xế" còn ném "mưa gạch đá" vào nhà dân

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 18:37 PM (GMT+7)

Hàng chục thiếu niên có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi tụ tập về đêm đi đua xe, lấy gạch đá ném vào nhà người dân gây hư hỏng tài sản.

Nhóm "quái xế" bị bắt giữ

Ngày 2/11, Công an TX.Dĩ An đang tạm giữ Đoàn Nguyễn Trọng Phúc (sinh năm 2003, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An) cùng 9 đối tượng có hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian cuối tháng 10/2019 Đoàn Nguyễn Trọng Phúc cùng các đối tượng thường xuyên tụ tập vào khoảng từ 22h đến 3h sáng để chạy xe máy nẹt pô, lạng lách đánh võng ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TX.Dĩ An. Sau đó, các thiếu niên này tiếp tục dùng gạch đá, vỏ chai bia nhặt được bên đường ném vào nhà dân gây hư hỏng nhiều tài sản và gây bức xúc trong nhân dân.

Tang vật của vụ án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 0h30 ngày 01/11, Công an TX.Dĩ An phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp tổ chức mật phục trên nhiều tuyến đường thuộc khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp vây bắt được các đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian trên, cả nhóm đã cùng nhau gây ra khoảng 06 vụ ném gạch đá vào nhà dân làm vỡ cửa kính, cửa xe ô tô.