Dùng "mỹ nhân kế" điều con nợ lên núi Sơn Trà

Thứ Năm, ngày 19/09/2019 08:46 AM (GMT+7)

Nam nạn nhân cho biết, được một cô gái xinh đẹp làm quen trên mạng xã hội Zalo và hẹn hò lên núi Sơn Trà chơi. Không ngờ anh này đã rơi vào bẫy của người đẹp cùng đồng bọn sắp đặt sẵn kế hoạch bắt người, khống chế viết giấy nhận nợ 150 triệu đồng…

Ngày 18/9, Trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn, trưởng Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết: Đơn vị đã chuyển bàn giao các đối tượng bắt người trái phép Cho Công an quận Sơn Trà để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 22h30 đêm 16/9, tổ tuần tra công an phường Thọ Quang nhận tin báo về việc trước cổng chùa Linh Ứng có vụ việc bắt người trái phép. Qua đó, nam thanh niên sau khi giằng co với một nhóm người đã bị nhóm này khống chế, đưa lên một xe bán tải BKS 81D-28.. chở đi.

Cổng chùa Linh Ứng, nơi xảy va vụ việc.

Ngay lập tức, Công an phường Thọ Quang tổ chức 2 tổ công tác, một tổ làm nhiệm vụ chốt chặn ở khu vực trước chùa Linh Ứng, một tổ truy tìm trên các tuyến đường xung quanh núi Sơn Trà để truy tìm chiếc xe bán tải bắt người. Sau hơn 1 giờ truy tìm, khoảng 23h30 cùng ngày, tổ công tác của Công an phường Thọ Quang đã phát hiện 1 xe bán tải nghi vấn BKS 81D-28.. chạy trên đường Lê Đức Thọ, hướng về chùa Linh Ứng có nhiều đặc điểm giống như mô tả của các nhân chứng nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ tuần tra đã phát hiện trên xe có 5 nam thanh niên và 1 phụ nữ, nhóm nam nữ này còn tàng trữ trên xe một cây kiếm tự chế với nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời tất cả về trụ sở Công an phường làm việc.

Các đối tượng bị đưa về cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Công an, nhóm nam nữ này khai nhận gồm: Nguyễn Thế Anh (SN 1989, trú Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Văn Hảo (SN 1989, trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Đức Trường (SN 1993, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), Võ Xuân Tuyền (SN 1993, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), Lê Thị A.T (SN 1991, trú chung cư phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và anh Nguyễn Hữu P. (SN 1988, trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Nhóm này cho biết đã tạm giữ trái phép, đồng thời khống chế anh Nguyễn Hữu P. để đòi nợ.

Nguyên do, vào khoảng giữa năm 2018 Nguyễn Văn Hảo có quan hệ làm ăn với anh P. đang nhận thầu xây dựng một công trình ở Hội An (tỉnh Quảng Nam). Tuy nhiên, sau khi Hảo đưa một số công nhân tới làm cho công trình anh P. nhận thầu và hoàn thành, thì anh P. đã không thanh toán số tiền khoảng 200 triệu đồng, gồm: tiền nhân công và tiền hoa hồng cho Hảo. Bị Hảo nhiều lần điện thoại đòi nợ ráo riết, anh P. đã chặn số điện thoại khiến Hảo không có cách nào liên lạc được.

Trái đất tròn, trong lúc Hảo đang uống cà-phê cùng với cô bạn gái tên Lê Thị A.T thì phát hiện T. là bạn trên mạng xã hội zalo với anh P. Hiện T. đang được anh P. “say nắng”, điện thoại mời lên núi Sơn Trà cùng tâm sự. Nhân cơ hội này Hảo muốn lợi dụng cuộc “hẹn hò” của P. và A.T để gặp được con nợ. Sau khi bàn thảo kế hoạch với A.T., ngay trong đêm 16/9, Hảo cùng với Anh, Trường, Tuyền cả nhóm lên xe bán tải BKS 81D-28. chờ đón anh P. đến địa điểm hẹn hò để hành động… Khoảng 20h30’ cùng ngày, khi anh P. điều khiển ô-tô hiệu Fortuner BKS 38A-23. đến chở A.T đi ăn tối, sau đó lên núi Sơn Trà trước khu vực chùa Linh Ứng dạo mát thì A.T lập tức nhắn tin thông báo địa chỉ cho Hảo để cùng cả nhóm tiếp cận, gây áp lực đòi nợ anh P.

Sợ bị nhiều người đi chùa Linh Ứng phát hiện, nhóm của Hảo, A.T. tiếp tục khống chế anh P. lên xe bán tải, sau đó tất cả lên xe chạy qua một số tuyến đường Hoàng Sa, Lê Đức Thọ, Lê Văn Lương và cuối cùng là chạy lên đoạn đường lên núi Sơn Trà cách chùa Linh Ứng khoảng 7 cây số. Tại đây, Hảo đã ép anh P. phải viết giấy nhận nợ là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó nhóm của Hảo và đồng bọn đã bị lực lượng Công an phường Thọ Quang phát hiện và bắt giữ.