Chiêu trò “làm tiền” của nhóm truyền đạo trái phép

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 21:00 PM (GMT+7)

Mới đây, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện Hồ Rin (SN 1993, tạm trú tại đường Lương Văn Can, phường An Cựu, TP Huế) câu kết với một số đối tượng để tổ chức sinh hoạt truyền đạo “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” trái phép. Nhóm đối tượng này nhắm đến những người nhẹ dạ cả tin, người có hoàn cảnh éo le, bệnh tật, bế tắc, học sinh, sinh viên... rồi rủ rê, lôi kéo tham gia vào tổ chức để truyền đạo, trục lợi bằng cách thu tiền của các tín đồ.

“Làm tiền” từ việc thu 1/10 thu nhập của tín đồ

Cuối tháng 8-2021, khi kiểm tra khu nhà trọ tại địa chỉ 4/47 Lương Văn Can (phường An Cựu, TP Huế), Cơ quan công an bắt quả tang tại phòng số 5 của nhà trọ này có Hồ Rin và Lê Thị Khánh Huyền (SN 1996, cùng trú tại đường Lương Văn Can, phường An Cựu, TP Huế), Hoàng Thị Kim L. (SN 2003, là học sinh, trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép theo “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 3 quyển kinh, khoảng 200 bì thư tiền dâng lễ với số tiền hơn 66 triệu đồng cùng nhiều phương tiện, máy móc khác. Khai thác dữ liệu trên máy tính của đối tượng Hồ Rin, Cơ quan công an phát hiện nhiều file dữ liệu dùng để truyền đạo, giảng dạy về “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” và danh sách dâng lễ vật của các thành viên tham gia tổ chức.

Đối tượng Lê Thị Khánh Huyền.

Một cán bộ Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, các tài liệu liên quan mà Cơ quan công an thu giữ được có nội dung về vai trò, chức vụ của Hồ Rin trong tổ chức “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”. Quy trình cách thức hoạt động, sinh hoạt nhóm “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” tại Huế mà chủ yếu là “làm tiền” bất chính trên niềm tin của người nhẹ dạ, dễ bị lôi kéo. Nhiều gia đình có người thân bị lôi kéo vào tổ chức này cho biết, hằng tháng họ phải đóng góp 1/10 thu nhập và phải có trách nhiệm truyền đạo cho người khác. Lý thuyết truyền đạo của nhóm này dựa trên những tư tưởng lệch lạc, tuyên truyền cực đoan, phản khoa học như chỉ sống cho riêng mình, từ bỏ gia đình, không thờ cúng tổ tiên, không làm mà vẫn có ăn.

Lời trần tình của các nạn nhân

“Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” xuất hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế từ năm 2017. Trong thời gian hoạt động, tổ chức này đã lôi kéo hàng trăm người tham gia, xui khiến họ có những việc làm trái luân thường đạo lý, mê tín dị đoan như tin vào ngày tận thế của thế giới. Ngoài ra, các đối tượng còn tuyên truyền một số giáo lý dẫn dụ người tham gia đi ngược lại truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc như không thờ cúng ông bà, tổ tiên, dẹp bỏ bàn thờ, phủ nhận công lao sinh thành của cha mẹ. Từ đó, nhiều gia đình có người tham gia vào “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” bị đảo lộn cuộc sống, mâu thuẫn, dẫn đến vợ chồng ly hôn, học sinh, sinh viên bỏ học... gây mất an ninh, trật tự địa phương.

Đối tượng Hồ Rin.

Để tránh bị theo dõi, phát hiện, các đối tượng sử dụng nhiều tên giả, số lượng trong một nhóm sinh hoạt thường từ 3-4 người hoặc sinh hoạt theo gia đình và thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức. Các đối tượng thường liên lạc với nhau qua một số ứng dụng trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram. Thông qua những ứng dụng này, các đối tượng chia sẻ các tài liệu có liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”. Những nội dung sau khi đăng tải lên ứng dụng để các thành viên theo dõi và sẽ bị xóa trong thời gian ngắn để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Đối tượng mà nhóm “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” hướng đến là những người có điều kiện kinh tế khó khăn, có tâm lý không ổn định hoặc tò mò về “Hội thánh” và muốn được tìm hiểu. Lợi dụng những điều này, các đối tượng tìm cách tiếp cận và tuyên truyền rằng Đức Chúa trời sẽ thương xót cứu rỗi, giúp có cuộc sống tốt đẹp, vinh hoa phú quý.

Vì tin những lời này nên không ít trường hợp đã bị dụ dỗ tham gia vào các hội nhóm sinh hoạt truyền đạo trái phép. Như trường hợp của Trần Đ.H (SN 1993, trú xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) bị nhóm “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” dụ dỗ, bỏ nhà đi nhiều ngày.

H kể lại: “Do tò mò nên sau khi bị rủ rê thì 2 người ấy chở em đến một căn nhà ở đường Lê Ngô Cát, TP Huế. Tại đây còn có thêm 2-3 người bằng tuổi em. Họ nói với em Đức Chúa trời là đấng tối cao quyền năng, tạo ra loài người. Sắp đến ngày tận thế, Đức Chúa trời thương xót cho loài người nên đi tìm con cái để cứu rỗi. Ai may mắn mới được Đức Chúa trời cứu, được lên thiên đàng, hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, ai không nghe theo sẽ bị hủy diệt, bị đưa xuống địa ngục...”.

Lo sợ con gặp chuyện không lành nên mẹ H đã viết đơn gửi đến Công an xã Hương Phong nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận được đơn thư của gia đình bà Ngọc, Công an xã Hương Phong đã tập trung xác minh thông tin, qua đó làm rõ sự việc H bị 2 đối tượng ở địa phương khác đến dụ dỗ, lôi kéo tham gia “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” và nhóm này thường sinh hoạt ở một căn nhà nằm trên đường Lê Ngô Cát, TP Huế.

Sau khi tìm được H và đưa về nhà, Công an xã Hương Phong đã giải thích cho gia đình H biết những hệ lụy khi tham gia và tin theo tà đạo, đồng thời cho H ký cam kết không tham gia nhóm “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”.

Tài liệu các đối tượng dùng truyền đạo “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” trái phép.

Tương tự, em N.V.T (SN 2000, trú ở huyện Phú Lộc), hiện đang là sinh viên năm nhất một trường đại học ở Huế cũng nghe theo lời rủ rê gia nhập vào “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”. Sau đó, T còn lôi kéo em gái mình đang là học sinh cấp 3 tham gia nhóm tà đạo này. Sau nhiều lần thuyết phục không thành, bố mẹ T đã nhờ Công an huyện Phú Lộc vận động, tuyên truyền mới giúp T tự giác rời bỏ nhóm tà đạo để trở lại học tập, sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng may mắn như H và T khi được gia đình phát hiện sớm và trình báo Cơ quan công an nhờ giúp đỡ để trở lại cuộc sống bình thường. Trường hợp em Q.V. (SN 1991) là một ví dụ. V từng là một sinh viên giỏi. Thế nhưng, sau khi bị lôi kéo, dù đang là sinh viên năm 2, V vẫn tham gia nhóm “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”. Đến nay đã tốt nghiệp ra trường, thay vì nỗ lực phấn đấu rèn luyện trở thành một bác sĩ giỏi thì V vẫn không thể từ bỏ việc theo tà đạo này mà còn dụ dỗ thêm nhiều người tham gia và không biết tương lai sẽ đi về đâu.

Cách đây không lâu, Cơ quan công an cũng đã phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng tụ tập tổ chức sinh hoạt trái phép “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” tại nhà N.Đ.V. (SN 1962, trú tại thôn Vân Dương, phường Thủy Vân). Tại thời điểm kiểm tra, Cơ quan công an đã thu giữ các tài liệu và đồ dùng liên quan gồm 7 cuốn kinh, sổ tay ghi chép nội dung học tập giáo lý “Hội thánh”, phong bì dâng tiền lễ và nhiều vật dụng, tài liệu có liên quan khác phục vụ sinh hoạt “Hội thánh”. Ông Ngô T., trú tại thôn Vân Dương, phường Thủy Vân, bố của V. đã lên án, phản đối mạnh mẽ việc con cháu mình tham gia “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”. Ông T. cho biết: “Từ khi con cháu tôi tham gia vào “Hội thánh” này thì chúng nó đã làm nhiều việc trái với truyền thống dân tộc, ngược lại với thuần phong mỹ tục do tổ tiên để lại. Mẹ đau ốm nhưng V. không thèm quan tâm chăm sóc, cha mẹ khuyên bảo thì không nghe lời, không chịu thờ cúng ông bà tổ tiên, ngược lại còn xúi giục con cái làm nhiều việc bị gia đình phản đối”.

Tang vật, tiền mặt được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thu giữ tại phòng trọ của các đối tượng Huyền, Rin.

Xóa sổ nhiều điểm sinh hoạt, truyền đạo trái phép

Thượng tá Cái Quang Minh, Phó trưởng Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, qua thống kê chưa đầy đủ, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 220 đối tượng tổ chức, người tham gia sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”. Các đối tượng cầm đầu chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc vào Huế thuê phòng trọ hoạt động. Để đánh lừa người dân, các đối tượng thường ngụy trang bằng vỏ bọc là buôn bán, kinh doanh tự do. “Con mồi” các đối tượng nhắm đến để truyền đạo, trục lợi chủ yếu là những người dễ tin, tò mò, người có hoàn cảnh éo le, bệnh tật, bế tắc, học sinh, sinh viên để rủ rê, lôi kéo tham gia tổ chức.

Trước đó, Công an TP Huế phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Thị Hường (SN 1969, trú tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thị Hường (SN 1996, trú tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) có hành vi truyền đạo trái pháp luật tại phòng 401 chung cư Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP Huế). Hai đối tượng khai nhận, đã rời quê vào TP Huế kiếm việc làm và sinh hoạt theo “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”. Để hoạt động, bà Hường thuê phòng 401 chung cư Hương Sơ để ở, sau đó lôi kéo một số quần chúng tập trung sinh hoạt và truyền đạo trái phép. Mở rộng đấu tranh, Công an TP Huế phát hiện và làm rõ thêm 4 điểm nhóm với gần 40 quần chúng nhẹ dạ cả tin hoạt động trên địa bàn phường An Đông, An Tây, Vĩnh Ninh, Phú Hậu (TP Huế).

Ngoài các đối tượng trên, thời gian qua, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện, xóa sổ hàng loạt điểm sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”, qua đó triệu tập nhiều đối tượng liên quan để làm việc. Trong đó có 4 sinh viên đại học mới ra trường.

Hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã và TP Huế tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức tự xưng “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, không tham gia tổ chức sinh hoạt truyền đạo trái phép này, tránh tình trạng tan cửa nát nhà, vừa vi phạm pháp luật, vừa “tiền mất, tật mang”.

