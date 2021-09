Lên Facebook mua khẩu trang, hàng trăm người bị lừa mất tiền

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Đối tượng đã sử dụng Facebook đăng tải các bài viết mua bán khẩu trang, đợi khách hàng gửi tiền đặt cọc rồi chặn liên lạc và chiếm đoạt.

Ngày 16-9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Huế bắt giữ Đinh Trung Kiên (SN 1996; ngụ phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Kiên tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, Kiên sử dụng nhiều tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các bài viết với nội dung mua bán, cung cấp sỉ lẻ các loại khẩu trang với số lượng lớn. Người có nhu cầu mua sẽ trực tiếp liên hệ với Kiên qua Messeger hoặc qua số điện thoại do đối tượng này cung cấp. Sau khi trao đổi và thống nhất thỏa thuận, Đinh Trung Kiên yêu cầu nạn nhân chuyển trước toàn bộ hoặc đặt cọc trước một phần tiền. Khi nhận được tiền, Kiên cắt liên lạc, chặn Facebook và chiếm đoạt số tiền trên.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 4-2021 đến nay, Đinh Trung Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt của 151 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/len-facebook-mua-khau-trang-hang-tram-nguoi-bi-lua-mat-tien-20210915183748126.htm